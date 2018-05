Verplichte opname na gijzeling bij veerboot Den Helder

De 48-jarige verdachte die in december twee vrouwen gijzelde in de vertrekhal van de veerdienst van Den Helder, wordt een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank van Alkmaar vrijdag bepaald. De vrouw krijgt geen celstraf.

De rechtbank ging mee met het Openbaar Ministerie (OM) dat Claudia dos S. niet toerekeningsvatbaar acht. Tijdens de gijzeling zou ze psychotisch zijn geweest en hebben geleden aan waanbeelden. Ze dacht dat haar dochter en kleindochter vermoord zouden worden. Ze wordt daarom verder niet strafrechtelijk vervolgd, maar moet wel verplicht met medicatie worden behandeld.

Een jaar is de maximale opnameduur die de rechtbank kan opleggen. Na dat jaar kan de rechter eventueel nog besluiten de behandeling te verlengen, als blijkt dat er kans op herhaling bestaat. Omdat de gijzeling heel ingrijpend is geweest voor de slachtoffers, vindt de rechtbank zo’n zware maatregel geoorloofd. Ook moet S. een van de slachtoffers een schadevergoeding van 1.750 euro betalen.

Dreiging met mes

S., werkzaam voor een schoonmaakbedrijf, nam de twee vrouwen in het havenkantoor op de kade in Den Helder in gijzeling. De slachtoffers waren een collega van S. en een baliemedewerkster van rederij TESO. S. dreigde daarbij met een mes maar de twee vrouwen raakten niet gewond. S. was onderweg naar het eiland Texel om schoon te maken in een bungalowpark.