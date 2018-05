Veel gewonden bij demonstraties Gazastrook

Bij protesten langs het grenshek aan de Gazastrook zijn vrijdag meer dan duizend Palestijnse gewonden gevallen. Veruit de meesten ademden traangas in en raakten daarbij lichtgewond, meldt persbureau Reuters op gezag van de autoriteiten in Gaza. Volgens Palestijnse artsen worden 82 demonstranten met schotwonden behandeld.

Volgens schattingen van het Israëlische leger waren er vrijdag ruim 10.000 Palestijnen die kwamen demonstreren bij het hek langs de grens. De demonstranten gooiden stenen en rolden brandende autobanden richting de bewaakte grens, om zo dekking te hebben voor sluipschutters. Met katapults werden twee verkenningsdrones van het Israëlische leger neergehaald. Als antwoord op de rellen schoten Israëlische veiligheidstroepen met traangasgranaten terug, waardoor zeker meer dan achthonderd Palestijnen geholpen moesten worden omdat zij het gas hadden ingeademd.

De actievoerders proberen de zwaarbewaakte grens zo dicht mogelijk te naderen. Honderden trokken voorbij een industriële grenspost, waarbij enkele gebouwen in brand gestoken zouden zijn. Beelden van het Israëlische leger laten branden zien aan de Palestijnse kant van de grens. In een verklaring stelt het leger dat de demonstranten pijplijnen hebben gesloopt, die gebruikt worden voor de doorvoer van olie richting Israël.

De Palestijnen hebben tentenkampen opgeslagen langs hun kant van de grens. In aanloop naar de viering van zeventig jaar Israël werd de afgelopen weken gedemonstreerd; de Israëlische onafhankelijkheid in 1948 wordt door de Palestijnen gezien als een zwarte dag in de geschiedenis.