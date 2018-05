Topman Air France-KLM stapt op na mislukt personeelsakkoord

Air France-KLM topman Jean-Marc Janaillac legt zijn functie neer nadat een meerderheid van het Air France-personeel een salarisvoorstel heeft afgewezen. Dat maakte de Fransman vrijdag in een persconferentie bekend. Vooraf had Janaillac al gezegd te zullen vertrekken als het personeel het aanbod zou verwerpen, en voegt nu de daad bij het woord.

Het personeel van Air France mocht zich in een referendum uitspreken over het voorstel dat de directie hun had gedaan. Met het voorstel hoopte de directie van Air France de vastgelopen onderhandelingen met de vakbonden open te breken. Het personeel van Air France is sinds dit voorjaar met de directie in conflict over arbeidsvoorwaarden. In het voorstel was een salarisverhoging opgenomen van 7 procent over de komende vier jaar, waarbij het personeel er dit jaar 2 procent bij zou krijgen.

Het voorstel werd door 55,4 procent van de stemmers afgewezen. Van de 46.771 personeelsleden diende iets meer dan 80 procent zijn of haar stem in. “Ik onderga de consequenties van deze stemming” sprak Janaillac tegenover de pers, enkele minuten nadat de uitslag van het referendum bekend werd. Vrijdag werd voor de dertiende dag sinds februari gestaakt. De kosten van de stakingen zijn opgelopen tot ruim 300 miljoen euro.