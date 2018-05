Regering-Trump beëindigt bescherming Hondurezen

De regering-Trump beëindigt de tijdelijke bescherming die tienduizenden Hondurezen in de VS genieten. Het Witte Huis maakte vrijdag bekend dat de immigranten die vluchtten voor de onveiligheid in hun land vanaf 5 januari 2020 niet meer beschermd worden van uitzetting en dus mogelijk terug moeten naar hun moederland. De beslissing raakt volgens persbureau Reuters ongeveer 57.000 Hondurezen.

Marlon Tabora, de Hondurese ambassadeur in de VS, reageert geschrokken op het besluit. Volgens de afgevaardigde heeft Honduras niet de capaciteiten om de migranten weer op te nemen. Tegen persbureau Reuters zei hij:

“Sommige families wonen al twintig jaar in de Verenigde Staten. Hun re-integratie in ons land zal niet makkelijk worden.”

‘Gevaarlijkste land Centraal-Amerika’

Inwoners van Honduras kunnen sinds orkaan Mitch in 1999 hun thuisland verwoestte gebruik maken van een zogenoemde tijdelijke beschermde status in de VS. Volgens het Witte Huis zijn de omstandigheden dermate verbeterd dat de immigranten veilig terug kunnen keren naar hun thuisland.

Critici van het huidige systeem vinden dat de beschermde status te vaak wordt verlengd of uitgesteld, waardoor immigranten naarmate de tijd verstrijkt zich steeds meer Amerikaanse staatsburgers voelen, zonder dat zij goed integreren. Anderzijds stellen tegenstanders van de beëindiging dat Honduras niet veilig genoeg is om naar terug te keren. Het land staat bekend als een van de gevaarlijkste landen van Centraal-Amerika.

De migrantenkaravaan die de afgelopen weken door Mexico trok, wacht nog steeds aan de Amerikaanse grens. Bekijk hier de beelden.

Gevaarlijke horde aan grens VS

Vorige maand uitte Trump al flinke kritiek op migranten uit Honduras. Een groep Midden-Amerikanen, grotendeels afkomstig uit Honduras, reisde de afgelopen weken naar de grens tussen Mexico en de VS om er asiel aan te vragen. Volgens Trump proberen zij gebruik te maken van zwaktes in het immigratiesysteem van de VS. De “gevaarlijke horde” wacht nog steeds bij de grenspost.

Honduras is het vierde land dat onder president Trump de beschermde status verliest. Eerder dit jaar beëindigde het Witte Huis de beschermde status van inwoners van El Salvador. Ongeveer 20.000 Salvadoranen wonen in de VS onder de regeling. Zij zijn vanaf 2019 niet meer beschermd. Daarvoor verloren ook de Haïtianen en Nicaraguanen in de VS hun beschermde status.