Politiekleding en dienstwapen gestolen in Groningen en Friesland

Bij inbraken in de woningen van agenten in Groningen en Friesland is in het najaar van 2017 politiekleding en een dienstwapen gestolen. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in Dagblad van het Noorden. Het dienstpistool lag volgens de regels in een kluis.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de inbraken in het belang van het onderzoek “niet aan de grote klok gehangen”. De incidenten stonden vermeld in politiedocumenten over de voorbereidingen van de Sinterklaasintocht in Dokkum, die de krant heeft verkregen met een WOB-procedure (Wet openbaarheid van bestuur).

De woninginbraken, twee in Groningen en één in Friesland, vonden een paar weken na elkaar plaats. Er zijn geen drie complete uniformen ontvreemd, maar bij elke inbraak is een kledingstuk meegenomen van de agent die er woonde. Toch gaat de politie er niet vanuit dat de inbraken met elkaar te maken hebben.

Ook zou de kleding niet het doel van de inbraak zijn geweest, maar volgens de politiewoordvoerder zijn er evengoed geen kostbaarheden meegenomen bij de inbraken. Meer details kan de politie niet geven, omdat de onderzoeken naar de inbraken nog lopen, zo laat de woordvoerder weten. Volgens hem gebeurt het “wel eens” dat er politie-uniformen worden gestolen, maar is het zeker “geen dagelijkse” gebeurtenis.

Begin februari werd in een aantal woningen in Utrecht politiekleding aangetroffen die eerder was gestolen bij een overval op een pakketbezorger. Er werden ook plofkraakgerelateerde spullen aangetroffen.