Palestijnse leider Abbas biedt excuses aan na opmerking over Joden

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft vrijdag zijn verontschuldigingen aangeboden voor eerder gemaakte opmerkingen over de vervolging van Europese Joden, bericht persbureau Reuters. In een verklaring bood hij iedereen zijn excuses aan die beledigd was door zijn opmerkingen, in het bijzonder “religieuze Joden”.

“Het was niet mijn bedoeling. Ik heb veel respect voor het joodse geloof, en andere religies. (..) Ik wil benadrukken dat we de Holocaust al heel lang veroordelen als de ergste misdaad in de geschiedenis en we veroordelen ook antisemitisme in alle vormen.”

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft de excuses van Abbas meteen afgewezen en noemde hem een “Holocaust-ontkenner”. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had Abbas woensdag al beschuldigd van antisemitisme en ontkenning van de Holocaust.

Abbas: Jodenvervolging had niets te maken met religie

In een lange speech op woensdag voor de Palestijnse Nationale Raad, het parlement van de PLO, bracht Abbas in herinnering dat de Joden in Europa regelmatig slachtoffer zijn geweest van vervolging. “In sommige landen elke tien tot vijftien jaar, soms vanaf de elfde eeuw tot en met de Holocaust.”

Het gelijkheidsdenken in Nederland zorgde er ook voor dat de vervolging lang onderschat werd: De Jodenvervolging in Nederland ontraadseld

De leider van de Palestijnen, die eerder vrijdag werd herkozen, verwees tijdens zijn toespraak vervolgens naar uitspraken van een aantal schrijvers:

“Ze zeggen dat haat tegen de Joden geen religieuze haat was, maar dat het veroorzaakt werd door hun beroep. De weerzin tegen Joden die zich in Europa verspreidde, was niet zozeer vanwege hun geloof, maar wegens hun banken en woekerpraktijken.”

Dat beeld van de rijke Jood, de bankier die een woekeraar is, is in feite een klassiek antisemitisch stereotype, zo valt bijvoorbeeld te lezen bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (pdf). Het is niet de eerste keer dat Abbas wordt beschuldigd van antisemitisme. In zijn dissertatie in de jaren 80 schreef, stelde hij vraagtekens bij de juistheid van het aantal van zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord en omgekomen.