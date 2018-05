‘Le Professeur’ lijdt na mislukken van zijn afscheidsmissie

Kort voor tijd staat Arsène Wenger even gehurkt langs de zijlijn, in gedachten, het spel lezend. Het zit er niet in, deze donderdagavond in Estadio Wanda Metropolitano tegen Atlético Madrid. Wenger ziet het, weet het.

Het zo gewenste script – een afscheid in stijl in de finale van de Europa League – mislukt. Zijn aanvoerder Laurent Koscielny wordt na het afscheuren van zijn achillespees huilend weggedragen, Diego Costa – al vaker de beul van Arsenal – maakt in die toegevoegde blessuretijd van de eerste helft de 1-0 en Arsenal is niet in staat een gat te slaan in de sterk georganiseerde defensie van Atlético.

250ste Europese wedstrijd

Zo strandt de missie van Wenger in de halve finale, na de 1-1 in het eerste duel. Zijn 250ste Europese wedstrijd als coach blijkt ook zijn laatste te zijn in internationaal verband bij Arsenal. Alleen voormalig Manchester United-coach Sir Alex Ferguson kwam tot meer Europese duels: 269.

Wenger stopt na dit seizoen na 22 jaar bij Arsenal.

Foto Pierre-Philippe Marcou/AFP



Wenger geeft een hand aan Germán Burgos, die de geschorste Atlético-coach Diego Simeone vervangt. Simeone – genoemd als mogelijke opvolger van Wenger – feest boven in een skybox. Wenger loopt richting kleedkamer, hoofd half naar beneden, getormenteerde blik.

Opnieuw lukt het Arsenal niet in een Europese topwedstrijd. Wenger is „gefrustreerd” over de kansen die ze hebben laten liggen, over de thuiswedstrijd van vorige week waar ze het af hadden moeten maken nadat Atlético al na tien minuten met tien man kwam te staan na een rode kaart.

Wenger, donderdag: „Het is heel triest, heel, heel erg verdrietig. Ik ben erg verdrietig vanavond. Helaas, je moet daar doorheen – voetbal kan heel wreed zijn. Soms is het heel leuk, maar het lijden is erg sterk vanavond.”

Met drie landstitels maar zonder Europese prijs zal hij aan het eind van dit seizoen na 22 jaar afscheid nemen. In 2000 verloor Arsenal – met Bergkamp en Overmars – na strafschoppen van Galatasaray in de finale van de UEFA Cup. Zijn grootste deceptie was de finale van Champions League in 2006 tegen het Barcelona van Frank Rijkaard: 2-1 nederlaag.

Zijn toekomst?

De Fransman (68) wil nog door als coach. Gevraagd naar zijn toekomst en of hij overweegt in de Spaanse competitie te gaan coachen, lacht hij donderdag kort in de persconferentie. „Ik moet eerst herstellen van vanavond, ik ben verdrietig dat ik de club op deze manier moet verlaten. Daarna moet ik kijken wat ik ga doen. Ik heb geen plan op dit moment.”

Zijn laatste wedstrijd als coach van Arsenal zal op zondag 13 mei uit bij Huddersfield Town zijn, in het John Smith’s Stadium. Drie dagen later spelen Atlético en Olympique Marseille de Europa League-finale in Lyon. Dat podium was Le Professeur gegund. Dit einde is onbevredigend, maar de tweeluik met Atlético toont tegelijkertijd aan dat het tijd is om te gaan.

Wenger kreeg afgelopen zondag een eerbetoon van Manchester United bij zijn laatste bezoek als Arsenal-coach aan Old Trafford.