Justitie onderzoekt Nederlandse bedrijven die Krim-brug bouwden

Justitie is een onderzoek gestart naar zeven Nederlandse bedrijven die zouden hebben meegeholpen met de bouw van een brug tussen Rusland en de Krim. Dat bevestigt het Functioneel Parket na berichtgeving in De Gelderlander. Volgens het parket ziet het Hof van Justitie van de Europese Unie de bouw van deze brug als “ondermijning van de territoriale integriteit” van Oekraïne. De 19 kilometer lange brug wordt op 5 mei geopend.

In maart 2014 annexeerde Rusland de Krim. Het schiereiland behoorde tot dan toe tot Oekraïne. De Krim was over land ook alleen via Oekraïne te bereiken, maar daar moet de brug verandering in brengen. Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de brug, die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim.

De onderzochte bedrijven leverden, installeerden of onderhielden machines of onderdelen daarvan. Dat is verboden volgens de sancties de de Europese Unie na de annexatie heeft ingesteld. Het ondermijnen van de regelgeving is “ernstig”, aldus het parket. “Daarom treedt de overheid hiertegen op.”

Heihamer

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen welke bedrijven verdacht worden, maar volgens De Gelderlander gaat het in ieder geval om Dematec Equipment uit Dodewaard (Gelderland) en Biljard Hydrauliek uit Milsbeek (Limburg). In september schreef de regionale krant al dat deze bedrijven betrokken waren bij de bouw van de Krim-brug.

De twee bedrijven zouden betrokken zijn geweest bij de bouw en levering van een heihamer die gebruikt is om de fundering van de brug in de bodem te slaan. Biljard Hydrauliek leverde onderdelen voor de heihamer, Dematec Equipment leverde de heihamer. In september zei de directeur van Biljard Hydrauliek dat hij niet wist dat zijn onderdelen werden gebruikt voor de Krim-brug. De directeur van Dematic Equipment zei dat hij de EU-sancties niet overtrad, omdat de heihamer op onbetwist Russisch grondgebied was gebruikt en niet op de Krim.

De toenmalige demissionaire minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen stelde een onderzoek in. In een verklaring zei ze dat de Nederlandse overheid “op geen enkele wijze activiteiten stimuleert die bijdragen aan normalisering van de situatie. De bouw van een brug tussen Rusland en de Krim kan gezien worden als een dergelijke bijdrage.” Het onderzoek is nog bezig, zegt een woordvoerder van het parket. De onderzochte periode loopt van november 2015 tot en met het najaar van 2017.

Langste van Europa

De brug over de Straat van Kertsj is langer dan de brug die tot nu toe de langste van Europa was, de Vasco da Gamabrug in Portugal (17,185 kilometer). De bouw heeft miljarden gekost. Ook treinen kunnen er gebruik van maken, maar waarschijnlijk pas volgend jaar.

De Russen vinden dat de Krim bij Rusland hoort. De meerderheid van de inwoners van het schiereiland is etnisch Russisch.