Jongeren op de drift na apocalytische regenbui in eerste Deense Netflixserie

Serie

The Rain

Met: Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Følsgaard, Angela Bundalovic

Seizoen 1, acht afleveringen

Netflix. ●●●●●

De apocalypse begint met regendruppels. En er is weinig tijd om te schuilen, want The Rain, de eerste Deense dramaserie van Netflix, begint in de hoogste versnelling.

„Het gaat regenen en we kunnen hier niet zijn als het begint. Er is geen tijd om het uit te leggen” zegt de vader van tiener Simone (Alba August) als hij haar met spoed van school haalt om te vluchten. Met de rest van hun gezin racen ze daarna over een snelweg om een bunker te bereiken voordat een dodelijke regenbui losbarst.

Vrachtwagens vallen om, mensen rennen in paniek over de weg en militaire helikopters vliegen door de lucht. Het zijn bekende taferelen voor liefhebbers van het post-apocalyptische genre, maar dit soort actie zien we normaal gesproken niet in series uit Denemarken, het land van Borgen en The Killing. De makers van The Rain (onder wie Jannik Tai Mosholt, die heeft gewerkt aan Borgen en Follow the Money), wilden iets doen wat nog niet eerder gedaan was in Denemarken: een grootse opgezette young- adult-serie maken over het einde van de wereld.

Na de enerverende opening bereikt het gezin de bunker en krijgen de personages – en de kijkers – voor het eerst tijd om adem te halen. Simone en haar broertje Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) moeten al snel zichzelf zien te redden, de ouders verdwijnen uit beeld. Als ze de bunker na zes jaar verlaten, blijkt dat de dodelijke regen bijna iedereen in Scandinavië heeft uitgeschakeld.

De eerste aflevering van The Rain is uitstekend en wordt grotendeels gedragen door de talentrijke Alba August. Ze moet in korte tijd de ontwikkeling van Simone neerzetten, van angstige scholier naar een kordate vrouw die haar broertje moet beschermen terwijl de wereld ten onder gaat. De band tussen Simone en Rasmus wordt effectief neergezet, zeker na de grote sprong in de tijd die in de eerste aflevering wordt gemaakt.

Het hoge niveau wordt in de twee afleveringen die volgen niet meer gehaald (critici kregen drie afleveringen te zien voor de lancering van de serie). Als broer en zus de buitenwereld gaan verkennen, wordt de beproefde formule van de horrorserie The Walking Dead gevolgd, gemixt met aspecten van succesnummers voor jongeren als The 100 en The Hunger Games: groepen jonge overlevenden zoeken veilige plekken, terwijl er een constante dreiging in de lucht hangt. In dit geval komt die dreiging niet van zombies, maar van de regen die nog steeds een dodelijk virus bevat. Zelfs als je in een plas water stapt kun je besmet raken. Ondertussen proberen de hoofdrolspelers te achterhalen waar het virus nou precies vandaan komt.

Uitgestorven Kopenhagen

Netflix hoopt met The Rain het succes te evenaren van Dark, een Duitse serie van de streamingdienst die wereldwijd goed werd bekeken. Dat zou best wel eens kunnen lukken. De serie ziet er mooi uit, het simpele verhaal is spannend en de hoofdrolspelers zijn goed gecast (knap: de Deense acteurs hebben ook zelf de Engelstalige nasynchronisatie gedaan). Met acht afleveringen van ongeveer veertig minuten valt The Rain snel te bingen.

De eerste seizoenshelft mist nog wel een eigen Deense smoel. De personages lopen op een gegeven moment door een uitgestorven Kopenhagen, wat weer iets anders is dan een uitgestorven Amerikaanse stad. Maar verder zou het verhaal zich bijna overal kunnen afspelen. Dat voelt als een gemiste kans.