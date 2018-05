Hogere celstraffen tot vijftien jaar voor mislukte liquidaties

Twee mannen hebben vrijdag in hoger beroep vijftien en tien jaar cel gekregen voor het voorbereiden van een liquidatiepoging. De twee, 23 en 24 jaar oud, werden in 2015 in de Amsterdamse wijk Nieuw-Sloten door de politie aangehouden na een achtervolging.

Het tweetal kreeg in eerste instantie door de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk twaalf jaar cel en acht jaar en negen maanden cel. Het hof in Amsterdam rekent de mannen hun “onverschrokken houding” bij de liquidatiepoging zwaar aan en heeft de straffen daarom verhoogd.

De jongste verdachte, de 23-jarige Youssef O., is naast de voorbereiding van de liquidatie ook veroordeeld voor poging tot moord op een ander slachtoffer in Almere. In 2014 had hij de auto van een 27-jarige man tot ontploffing gebracht en op hem geschoten.

Bewijs in telefoonverkeer

Een jaar na de schietpartij in Almere werden O. en medeverdachte M. in Amsterdam aangehouden met drie automatische vuurwapens en spullen voor brandstichting in bezit. Uit hun telefoonverkeer bleek dat het tweetal een liquidatie had voorbereid. De tweede verdachte is Rami M., die met O. en twee handlangers hun rivaal Samir ‘Taba’ Z. had willen doden, aldus ANP.

Van het viertal gingen alleen O. en M. tegen de opgelegde celstraffen in hoger beroep. Het hof ging niet mee met de verdediging van O.’s advocaat, die stelde dat O. vanaf het begin van het proces al door de politie als schuldige was aangewezen.