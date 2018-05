Grootste smartphonemaker van China gaat naar de beurs

Het wordt de grootste beursgang van 2018, zo is de verwachting. Het gaat om de vierde mobiele telefoonproducent in de wereld, na Samsung, Apple en Huawei. De opbrengst van de notering van een deel van de aandelen aan de beurs van Hongkong zou 10 miljard dollar moeten zijn. De beurswaardering zou kunnen oplopen tot 100 miljard dollar (84 miljard euro). De naam van het bedrijf: Xiaomi.

Nog nooit van gehoord? Niets om je voor te schamen. Xiaomi is groot in China, India, Rusland en Indonesië. De Amerikaanse markt is nog niet betreden, al zijn er plannen. In Europa zijn de eerste stappen net gezet. Sinds november verkoopt Xiaomi smartphones in Spanje. In de prospectus die woensdag werd gepubliceerd werd duidelijk dat dit jaar meer Europese landen volgen, doordat Xiaomi een overeenkomst heeft gesloten met het bedrijvenenimperium CK Hutchison uit Hongkong, dat eigenaar is van telecomprovider 3 en diverse winkelketens. In Nederland zal Kruidvat de Xiaomés gaan verkopen.

Sinds de oprichting in 2010 door zakenman Lei Jun met vijf andere ingenieurs en twee vormgevers klom Xiaomi in China in vier jaar tijd razendsnel op tot de derde leverancier van smartphones na Apple en Samsung. Dat deed het bedrijf door strak vormgegeven smartphones te maken met dezelfde specificaties als topmerken Apple en Samsung, maar die voor een veel lagere prijs te verkopen. Aanvankelijk alleen door online verkoop, een markt waar de andere bedrijven zich minder op richtten. Maar ook door genoegen te nemen met hele lage marges. En daar wil het bedrijf aan vasthouden. In een open brief die Lei Jun woensdag bij de aankondiging van de beursgang publiceerde, belooft hij dat de nettowinstmarge nooit de 5 procent mag overstijgen. En als dat onverhoopt toch gebeurd, „zullen wij het overschot teruggeven aan onze gebruikers”.

In de brief is hij ook trots dat Xiaomi „zo ver wij weten als enige smartphoneproducent na een klap in de verkopen weer aan de top is teruggekeerd”. In 2016 klapte de omzet in, nadat Xiaomi niet in staat was om genoeg telefoons te leveren, waardoor concurrenten marktaandeel veroverden.

Maar in het laatste kwartaal van 2017 was het bedrijf de grootste smartphoneverkoper in China geworden. En in het eerste kwartaal van dit jaar groeide de verkoop met 37 procent, terwijl de Chinese markt met 21 procent voor het eerst daalde.

De omzet van Xiaomi steeg in 2017 met 70 procent naar 114,5 miljard yuan (15 miljard euro). Het bedrijfsresultaat verdrievoudigde, maar Xaomi boekte een nettoverlies van 43,9 miljard yuan (5,8 miljard euro) door eenmalige lasten. Het bedrijf maakt ook andere elektronica zoals televisies en wil snel groeien in internetdiensten.

De beursgang kan de grootste worden sinds de introductie van het Chinese Alibaba op Wall Street in 2014. Opvallend is dat Xiaomi heeft gekozen voor Hongkong. Dat komt door een wetswijziging, waardoor er verschillende typen aandelen in een bedrijf mogen worden aangeboden. Zo kan Lei Jun veel geld ophalen op de beurs, maar de zeggenschap behouden.