Veertien gewonden bij botsing tram en bus in Amsterdam

Op het Amsterdamse Stadionplein zijn bij een aanrijding tussen een bus en een tram vrijdagmiddag veertien gewonden gevallen, meldt de politie. Een van de slachtoffers is zwaargewond, twaalf raakten lichtgewond en een iemand heeft middelmatige verwondingen opgelopen. Door de aanrijding raakte de buschauffeur bekneld, hij is inmiddels bevrijd door de brandweer.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Bij aanrijding bus tram Stadionplein zat buschauffeur bekneld en is door de brandweer bevrijd. 14 gewonden, waarvan 1 zwaar, 1 middel en 12 licht. 4 mei 2018 @ 13:26 Volgen

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend, meldt een woordvoerder van de politie. Volgens de Amsterdamse nieuwszender AT5 stond de tram stil toen de bus er met hoge snelheid op ramde. Op Twitter zijn foto’s te zien die de schade van de aanrijding tonen.

Na het ongeluk is uitgebreide hulpverlening opgestart. Er zijn ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweerlieden aanwezig. Ook is er een traumahelikopter ingezet, deze landde bij het Olympisch Stadion. De Amstelveenseweg vanaf de ringweg A10 is afgesloten.

Het Stadionplein ligt in Amsterdam-Zuid.