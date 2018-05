Evacuatie deel Hawaï na vulkaanuitbarsting

Zeker tienduizend inwoners van Hawaï moeten verplicht evacueren nadat de vulkaan Kilauea, in het zuiden van het grootste eiland, is uitgebarsten. Persbureau AP bericht dat de vulkaan grote wolken as uitstoot. Lava stroomde een woonwijk in van het stadje Pahoa, dat 1.500 inwoners telt en dat ten oosten van de vulkaan ligt.

Still in direct contact via teleconference with @MayorHarryKim . We are currently mobilizing. Stay tuned for updates. #HIGov

Fonteinen van lava schoten 46 meter de hoogte in en bedekten tot nu toe een gebied van zo’n 183 vierkante meter. Het lokale bestuur had de bewoners deze week al gewaarschuwd klaar te staan voor evacuatie. Er zijn verschillende opvangplekken gecreëerd waar mensen terechtkunnen. Toeristen werden al sinds dinsdag geweerd uit het gebied.

Lava can be seen spewing from a vent in Hawaii's Leilani Estates community on the Big Island after eruption of Kilauea volcano. https://t.co/DdDqlKmyV2

The county has ordered evacuations for all of Leilani Estates, which according to the last Census has a population of 1,500. pic.twitter.com/v8O2poQGPe

