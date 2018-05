Een half jaar zonder smartphone

Het zaadje voor dit project werd geplant toen ik bij een goede vriend op de bank zat en een enorme Nokia uit mijn tas haalde. Toen hij de telefoon zag, zei hij ook graag weer een dumbphone te willen. Dat hij gek werd van Twitter en Facebook en de mail en WhatsApp.

„Dan dóe je dat toch?” zei ik. „Ik heb thuis nog wel een ouwe telefoon liggen. Die mag je zo hebben.” Hij wilde heel graag, maar hij moest er nog over nadenken.

Daarna begon me pas op te vallen hoeveel mensen net zo reageren op mijn oude telefoon: ze lachen, om vervolgens te vertellen dat ze gek worden van het dwangmatig checken van hun smartphone. Maar: het WhatsAppen is ook heel erg leuk, grootouders willen foto’s van de kinderen, de baas verwacht dat ze altijd en snel bereikbaar zijn. Dan worden deze voordelen weer afgezwakt: de appgroepen zijn wel leeg en saai en kosten veel tijd, deelnemers zijn soms meer bezig met een foto maken dan met het kind zelf, en het is eigenlijk onzin dat ze constant voor werk bereikbaar moeten zijn. Kortom: iedereen wil van de smartphone af, maar niemand kan zonder.

iPhone in een breimandje

Ik besloot mijn smartphone weg te doen toen ik mezelf voor mijn voordeur vond – de sleutel tussen mijn tanden, nog half op de fiets – terwijl ik drie WhatsApp-gesprekken aan het voeren was. Waar was ik in godsnaam mee bezig? Ik kreeg de deur niet open zonder afgeleid te raken. Al vaker had ik mezelf betrapt op het openen van Facebook op mijn smartphone terwijl datzelfde Facebook al open stond op mijn de laptop. En ik had geprobeerd te minderen door meldingen uit te zetten, mijn telefoon ’s nachts in de woonkamer te laten, apps te wissen. Het hielp allemaal niets. Als ik niet kon slapen, trippelde ik gewoon de trap af en opende de browser om te kijken of er ergens op de wereld nog iets was gebeurd.

Nu was ik er klaar mee. Ik kocht twee simkaarten, deed er eentje in een oude Nokia en verstopte de smartphone in het breimandje van vrienden die in een afgelegen dorp wonen.

De eerste twee weken was ik euforisch. Het was me gelukt! Ik was vrij! De lucht leek blauwer, de bomen groener, ik kreeg weer lucht.

Toen kwam er een terugslag. Ik voelde me neerslachtig en leeg, onrustig zelfs. Ik pakte steeds opnieuw mijn telefoon op, waar natuurlijk nooit iets op gebeurde. Ik miste de ruis. Als ik op dat moment mijn smartphone thuis had gehad, had ik ’m weer gepakt.

Dat duurde een kleine week. Daarna was ik niet euforisch, niet somber: ik was gewoon rustig. Ik merkte dat ik weer gedachten af kon maken. Het lukte me weer om een artikel in de krant uit te lezen, om voor me uit te kijken. Het voelde alsof ik mijn verstand weer terug had – beter kan ik het niet omschrijven.

Nu is het niet zo dat ik nooit meer online ga. Ik ben nog steeds verslaafd, ik lig bijna iedere avond met mijn laptop op mijn buik voor de televisie. Het verschil is alleen dat je een laptop niet bij het stoplicht uit je tas trekt, of als je uit eten bent, of op de bus zit te wachten.

En natuurlijk zijn er ook nadelen. Ik mis vaak feestjes omdat ik geen WhatsApp meer heb, ik moet routeplanningen vooraf opschrijven en als er iets leuks gebeurt moet ik het onthouden, in plaats van er een foto van te maken. Ik verdwaal soms. Vaak maak ik dan gebruik van wat ik de smartphoneschil noem: iedereen om me heen heeft er wél een.

Zo was ik laatst in Tilburg de weg kwijt. Het was donker en het vroor, en ineens zag ik een wit geschminkte vrouw in een zwarte cape staan, die een stalen lampion vasthield. Of ze wist waar De Vorst was? Natuurlijk, loop maar mee. Zo werd ik door een spookverschijning door een donkere stad geleid. Later bleek ze gewoon theatrale rondleidingen te geven, maar goed, dat terzijde.

Eén keer een terugval

Eén keer kreeg ik een terugval, toen ik een depressie had nadat mijn dochter was geboren. Waar anderen in stressvolle situaties weer beginnen met roken, begon ik weer met mijn rondje WhatsApp, Instagram, Facebook, nieuwssite, Twitter, roddelblog, andere nieuwssite. Na een dag zat ik weer vastgeplakt, tot mijn grote ergernis. Pas toen ik de depressie weer te boven was, lukte het me de Nokia terug te pakken.

Ik dacht: wat als ik hier nou eens een project van maak? Als ik anderen kan overhalen mee te doen? Want ik ben ervan overtuigd dat als je een paar weken van je smartphone af bent, je erachter komt dat het prima gaat: leven zonder. We maken onszelf wijs dat het apparaat nu eenmaal onmisbaar is, maar dat we ook zonder problemen even zonder zouden kunnen, als het nodig is. Toevalligerwijs is dat precies wat verstokte rokers zeggen.

Het verzamelen van de deelnemers had veel voeten in de aarde. Niet zozeer omdat niemand wilde, maar omdat mensen weer terugkrabbelden. Zo ging ik in één week van tien deelnemers naar twee, naar elf, naar zeven. Sommigen bedachten zich omdat hun werk eronder zou lijden, anderen mochten niet meedoen van hun partner. De helft van de afmeldingen kwam ’s nachts of in de vroege ochtend, en het begon altijd met de variatie op ‘Ik heb de hele nacht wakker gelegen en besloten het niet te doen.’

Bijna alle mensen die nu meedoen, hebben negatieve reacties gekregen uit hun omgeving toen ze vertelden over hun deelname. Boze grootouders die foto’s van de kleinkinderen worden ontnomen, vrienden die zeggen dat cold turkey gaan, in plaats van gewoon minderen, een teken van zwakte is. Er kwam zelfs een bestuur bijeen om te vergaderen over ‘de ophanden zijnde onbereikbaarheid’ van een van onze deelnemers.

Misschien blijkt uit dit project dat het niet meer mogelijk is zonder smartphone te leven. Dat kan. Toch blijf ik het wonderlijk vinden dat er mensen zijn die genoegen nemen met een leven waarin ze vlak voor het slapengaan niet hun partner kussen, maar nog even snel een selfie sturen naar een WhatsApp-groep.

Experiment smartphoneverslaving

Wat verandert er in je leven als je géén constante bron van afleiding meer bij je draagt? Dat gaat NRC de komende zes maanden onderzoeken met acht vrijwilligers. Vorige week hebben ze testen gedaan op het gebied van concentratie, emotionele intelligentie en symptomen van depressie. Na zes maanden zonder smartphone doen ze de testen nog eens. Esin Cuce, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, nam in samenwerking met Psychologenpraktijk Derksen & Kleinherenbrink dat deel van het onderzoek voor haar rekening. Er wordt gebruikgemaakt van de Nederlandstalige versie van de EQ-i 2.0 vragenlijst voor emotionele intelligentie, ter beschikking gesteld en verwerkt door PEN Psychodiagnostics te Nijmegen (www.penpsychodiagnostics.com). De deelnemers houden gedurende de zes maanden zelf ook bij op welke manieren hun gedrag en gemoed verandert, en waar ze tegenaan lopen. NRC publiceert met regelmaat in de krant en op nrc.nl hoe het de deelnemers vergaat.