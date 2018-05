Dumoulin wint eerste etappe Giro

Tom Dumoulin heeft zijn favorietenrol in de eerste etappe van de Giro d’Italia waargemaakt. Hij klokte een tijd van 12.02 tijdens de openingstijdrit van 9,7 kilometer door Jeruzalem.

De rondewinnaar van vorig jaar kreeg daarmee de eerste roze trui om de schouders. Rohan Dennis, de Australische kampioen tijdrijden, haalde de tweede plaats. Hij stond ruim twee uur virtueel bovenaan met zijn tijd (12.04). De derde plaats is voor de Belg Victor Campenarts.

Froome op 37 seconden

Renners noemden het parcours in Jeruzalem ‘technisch’ en ‘gevaarlijk’ vanwege de vele bochten. Tegen de NOS zei Sunweb-wielrenner Roy Curvers dat het asfalt op sommige plekken in de rit slecht was. Tijdens de voorbereidingen kwamen enkele renners ten val, onder wie Dumoulins grootste uitdager Chris Froome. Hij liep daarbij schaafwonden op. De Brit reed een tijd van 12.39, goed voor de 21ste plaats. Hij gaf 37 seconden toe op Dumoulin.

Ook andere klassementsrenners eindigden seconden achter Dumoulin. Thibaut Pinot reed de openingsetappe in 12.35, een verschil van 33 seconden. Miguel Angel Lopez, beter in de bergen dan in de individuele tijdrit, deed er 56 seconden langer over dan de Sunweb-kopman (12.58).

In totaal worden er drie Giro-etappes verreden in Israël. Het peloton start zaterdag in Haifa en fietst dan 167,0 kilometer naar Tel Aviv. Zondag staat een etappe tussen Beër Sheva en Eilat op het programma.

De top-10 van het klassement na de eerste etappe:

1. Tom Dumoulin 12.02

2. Rohan Dennis + 0.02

3. Victor Campenaerts zelfde tijd

4. José Gonçalves + 0.12

5. Alex Dowsett + 0.16

6. Pello Bilbao + 0.18

7. Simon Yates + 0.20

8. Maximil Schachmann + 0.21

9. Tony Martin + 0.27

10. Domenico Pozzovivo zelfde tijd