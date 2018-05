Dopinginstituut bevestigt positieve B-staal atleet Kiprop

De Keniaanse atleet Asbel Kiprop is betrapt op het gebruik van doping. Het onafhankelijke integriteitsteam binnen de atletiek, de Athletics Integrity Unit (AIU), heeft vrijdag bekend gemaakt dat zijn B-staal positief uitviel op epo.

Britse media meldden eerder deze week dat Kiprop verboden middelen heeft gebruikt. De Keniaan ontkende dat. In een verklaring op Facebook beschuldigde hij het integriteitsteam ervan te hebben geknoeid met zijn dopingtests.

‘Geen sprake van vermenging’

De AIU komt nu zelf naar voren om te bevestigen dat in een urinemonster van Kiprop, dat werd genomen op 27 november 2017, sporen van epo zijn gevonden.

In februari van dit jaar werden de A- en B-staal getest, met hetzelfde resultaat. De AIU gaat verder in verweer tegen de uitspraken van Kiprop en schrijft dat onderzoek naar de procedure uitwijst dat “er geen sprake is geweest van vermenging of geknoei met het monster”.

Het dopinginstituut zegt dat alle procedures naar behoren zijn opgevolgd bij de tests en tijdens gesprekken met Kiprop, waarin de atleet is geïnformeerd over zijn positieve monsters.

Kiprop is drievoudig wereldkampioen op de 1.500 meter (2011, 2013 en 2015). Hij werd in 2009 met terugwerkende kracht ook uitgeroepen tot Olympisch kampioen. Bij de Spelen in Peking 2008 kwam hij als tweede over de streep, maar winnaar Rashid Ramzi uit Bahrein werd later positief bevonden op doping.