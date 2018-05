Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Betalen de Palestijnse autoriteiten ‘terroristen’ in Israëlische gevangenissen? Antwoord: ja, maar het ligt een stuk ingewikkelder, las correspondent Jannie Schipper in The Atlantic.

Het eerste jaar van de Franse president Macron

Frankrijk-correspondent Peter Vermaas las in de Financial Times een prachtige long read over hoe president Macron in zijn eerste jaar de mores van de Franse politiek veranderde en de macht centraliseerde. “Op de Franse politiek is een atoombom gevallen en we staan nog in het puin.”