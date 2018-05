Dinsdag ov-stakingen in Twente, Arnhem-Nijmegen en Utrecht

Dinsdag 8 mei zal het openbaar vervoer opnieuw gaan staken. Na de landelijke staking op 30 april en 1 mei, zullen volgende week regionale stakingen plaatsvinden in Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Twente. Ruim 150 chauffeurs zullen om 11.00 uur in een demonstratieve optocht van het FNV-kantoor in Utrecht naar het provinciehuis lopen om een zwartboek aan te bieden, meldt de FNV vrijdag.

Mogelijk zullen na dinsdag andere regio’s aan de beurt zijn in deze “estafettestaking”. Welke dat zijn, wil een woordvoerder van de FNV nog niet zeggen. “We willen natuurlijk reizigers op tijd informeren, maar werkgevers niet de tijd geven de staking te breken door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te zetten.” Volgens de FNV hebben werkgevers op 30 april en 1 mei de staking wel gebroken, wat verboden is. De vakbond heeft de Inspectie SZW gevraagd onderzoek te doen.

De regionale stakingen waren deze week al aangekondigd, maar waar en wanneer die precies zouden plaatsvinden nog niet. Dinsdag zullen de chauffeurs staken in Twente bij Keolis, in Arnhem en Nijmegen bij Breng en in Utrecht en omgeving bij Qbuzz. De sneltram vanuit en naar Utrecht valt ook onder de staking.

De chauffeurs eisen een lagere werkdruk. Door strakke rijschema’s hebben zij niet eens de tijd om een plaspauze in te lassen, zeggen ze. Onder de cao Streekvervoer werken 12.000 mensen.

Conceptakkoord afgewezen

In januari, tijdens de kerstvakantie, werd ook een dag gestaakt. Half januari gingen de onderhandelaars weer om tafel en spraken in een conceptakkoord af dat plaspauzes mochten worden ingelast “mits de dienstregeling dat toelaat”. Ook werden afspraken gemaakt over minder krappe tijden in het rooster. De leden van de vakbonden wezen dit akkoord echter af, omdat de afspraken niet concreet genoeg zouden zijn. Lokale bestuurders zouden kort na het onderhandelingsresultaat hebben gezegd dat er ‘toch niks zou veranderen’.

Op 16 april kwamen de bonden met een nieuw voorstel. Als de werkgevers daar niet binnen een week op zouden reageren, zouden ze weer gaan staken. Afgelopen maandag en dinsdag werd daarom opnieuw gestaakt, nadat de rechter er aan te pas was gekomen. De werkgevers hadden een rechtszaak aangespannen om de staking te verbieden. Ze wilden onder andere meer bedenktijd. De rechter zette het recht om te staken boven de overlast voor de reizigers.