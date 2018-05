Apple trakteert. Met verwijzing naar de belastinghervorming van Trump maakte ‘s werelds meest waardevolle bekend dat het dividend 16 procent omhoog gaat én dat er voor 100 miljard dollar aan eigen aandelen wordt ingekocht. Beleggers reageerden blij op die cadeaus, de koers steeg deze week tegen de 10 procent.

Wisselkoerseffecten is het Europese beurswoord van de week. Onder andere Adidas, BMW en Hermès gaven bij de presentatie van hun kwartaalcijfers aan dat ze last hadden van negatieve wisselkoerseffecten. De bedrijven die veel buiten de eurozone verkopen hebben last van de sterke euro die hun omzet drukt.

Xiaomi, ’s werelds vierde smartphoneproducent, gaat dit jaar naar de beurs in Hongkong. Blijkens de donderdag geopenbaarde plannen streeft het Chinese concern naar een waardering van 100 miljard dollar, wat het de grootste beursgang van 2018 zou maken. In eerste instantie brengt Xiaomi slechts 10 miljard dollar aan aandelen naar de beurs. Het bedrijf is groot geworden door de prijzen, en daarmee de winstmarges, laag te houden.

Het moederbedrijf van het beroemde gitaarmerk Gibson heeft in de VS faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf kampt al langere tijd met financiële problemen.

BAM profiteert van de bouwwoede in Nederland. Het bouwbedrijf uit Bunnik liet donderdag puike kwartaalcijfers zien. De omzet steeg in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar met 3,7 procent tot 1,44 miljard euro. Ook de orderportefeuille groeide en staat nu op ruim 12 miljard, met dank aan grote klussen zoals de Afsluitdijk en London City Airport.

„Sorry, deze vragen zijn zo droog. Ik word er gek van.” Tesla-topman Elon Musk kapte woensdag gedetailleerde financiële vragen af over Model 3, het zorgenkind van de elektrische automaker. De actie van Musk werd niet gewaardeerd door beleggers, het aandeel Tesla daalde met ruim 5 procent. Met een ‘lage’ verkoopprijs moet Model 3 Tesla toegankelijk maken voor een breed publiek, maar vanwege productieproblemen komt de verkoop moeizaam van de grond. Daardoor boekte Tesla afgelopen kwartaal een recordverlies van 784 miljoen dollar.

35,8 procent van de Unilever-beleggers stemde in Londen tegen de hogere beloning voor topman Polman.

Een dreigend handelsconflict tussen de VS en de Europese Unie is deze week vooralsnog afgewend. De Amerikaanse president Trump geeft de EU een maand langer vrijstelling van de importheffingen op staal en aluminium die hij in maart afkondigde. Op 1 juni wordt een definitief besluit over de importheffingen genomen.

Beleggers keerden Air France-KLM vrijdagochtend de rug toe. Nadat uit de kwartaalcijfers een verlies van 118 miljoen euro bleek, daalde de koers met zo’n 8 procent. Niet voor het eerst wist KLM wél winst te boeken, maar werd dat teniet gedaan door de Franse tak. Stakingen speelden daarbij een hoofdrol. Vrijdagavond trad de topman af.

aex-index 555,70 punten | +0,2% Bouwbedrijven profiteren volop van de economische opleving. De koers van BAM steeg donderdag met 5 procent na goede kwartaalcijfers en hield de hogere koers vrijdag vast. Heijmans, dat op 16 mei een handelsupdate geeft, steeg in het kielzog van BAM. Het niet-beursgenoteerde Janssen de Jong rapporteerde vrijdag een nettowinsgroei van 60 procent.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Arcelor Mittal |+4,4% 2. Philips Lighting |+3,9 % 3. Wolters Kluwer |+2,6 % 4. Philips |+2,0% 5. ASML |+1,5 % Vorige week maakte Philips Lighting een flinke koersval nadat het fors dalende winst en omzet in het eerste kwartaal had gerapporteerd. De laatste twee dagen krabbelde het lichtbedrijf weer een beetje op, maar het koersverlies is nog lang niet goedgemaakt. In Duitsland maakte grote concurrent Osram ook tegenvallende cijfers bekend, maar omdat een week eerder al een winstwaarschuwing was gegeven steeg ook de koers van Osram weer.

DALERS VAN DE WEEK 1. Ahold Delhaize | -4,8% 2. Aegon | -2,6% 3. NN Group | -2,1% 4. Heineken | -0,9% 5. Unilever | -0,9% Beleggers in supermarktconcern Ahold Delhaize reageerden alvast op de verwachtingen van analisten voor de eerste kwartaalcijfers, die woensdag bekend worden. De analisten verwachtten een stijgende nettowinst bij een omzetdaling van 1 miljard euro. De koers van Aegon daalde net als die van Ahold als gevolg van adviesverlagingen van analisten.