Wielrenners van de pro-continentale ploeg Israel Cycling Academie tijdens een training in Tel Azekah, op 1 mei. De ploeg heeft vooral jonge renners in dienst. De Ronde van Italië 2018 is de eerste Grote Ronde waaraan het team deelneemt: de wielrenners Guy Niv en Guy Sagiv staan op de startlijst.

Foto Menahem Kahana/AFP