Arrestaties na overvallen op vissers bij Surinaamse kust

De Guyanese politie heeft vrijdag een arrestatie verricht in de verband met de reeks overvallen op vissersboten voor de Surinaamse kust de afgelopen weken. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vrijdag. Bij de overvallen werden meerdere bemanningsleden gedood.

Volgens Starnieuws gaat het om Nakool “Fyah” Manohar wiens broer, Somnath Manohar, eind maart werd doodgeschoten. Al eerder meldde de Guyanese nieuwssite Kaieteur News dat de aanval van woensdag een vergeldingsactie was voor de dood van 40-jarige Somnath Manohar.

Die moord zou weer een vergelding zijn voor de dood van een kapitein die zich eerder tegen zeerovers had verzet, zo meldt de NOS. De politie van beide landen heeft hier nog geen uitspraken over gedaan. Kaieteur News meldt dat er al zeven arrestaties zouden zijn verricht. Volgens de NOS gaat het om vier arrestanten.

Zoekactie naar vermiste vissers

Bij de aanval van woensdag nabij de kust van Matapica kwam de kapitein van de getroffen vissersboot om. Naar de andere bemanningsleden wordt nog gezocht.

Ook over het lot van de bemanning van de vier boten die vorige week vrijdag werden getroffen, is nog veel onduidelijk. Vijf vissers van de twintigkoppige bemanning overleefden de aanval. Drie lichamen van bemanningsleden werden al eerder gevonden door piloten van de Surinaamse chartermaatschappij Gum Air. Zij waren een zoekactie gestart. Naar de rest van de vissers wordt nog gezocht.

De politiek reageert

De bemanning van alle schepen was overwegend van Guyanese afkomst, maar velen van hen woonden in Suriname. Ook de zeepiraten zouden uit buurland Guyana komen. De Guyanese president, David Granger, noemde de aanvallen vrijdag “een grote tragedie” en “een bloedbad”, aldus Starnieuws.

Volgens de Surinaamse president Desi Bouterse is er meer aan de hand dan alleen piraterij en is er sprake van vergelding. De regering van Bouterse heeft forse kritiek te verduren gekregen, onder meer van de Vereniging van Economisten (VES). Zij vinden dat de regering te weinig doet om de veiligheid op zee te garanderen. Bouterse ontkent dat er door de regering te weinig is gedaan. Wel erkende hij tijdens een persconferentie vrijdag dat de regering meer had moeten doen om de nabestaanden van de slachtoffers bij te staan.

Surinaamse vissersboten keren ondertussen massaal terug naar het land. Onder de bemanning wordt gevreesd dat er meer overvallen zullen volgen, aldus Starnieuws.