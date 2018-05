Actiegroep blaast lawaaidemonstratie af

De actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij heeft de lawaaidemonstratie voor de Nationale Dodenherdenking afgeblazen. Dat laat de groep weten in een verklaring. “Onze boodschap heeft de meeste impact door nu ons lawaaiprotest af te blazen, ons doel is bereikt”, zegt initiatiefnemer Rogier Meijerink. “De dodenherdenking zoals die was heeft zich definitief gediskwalificeerd.”

De groep was eerst van plan te gaan schreeuwen tijdens de twee minuten stilte op de Dam in Amsterdam. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen had het lawaaiprotest afgelopen week verboden omdat het de orde zou verstoren.

Kort geding

Meijerink, die in 2013 al eens werd veroordeeld vanwege Utrechtse krakersrellen, spande een kort geding aan bij de rechtbank van Amsterdam. Tijdens de zitting donderdagmiddag paste Meijerink zijn plan aan. Nu wilde hij vlak vóór 20.00 uur op de Dam het luchtalarm laten afgaan om vervolgens de Dam in stilte te verlaten. Ook dit werd verboden door de gemeente, omdat die een gebiedsverbod had ingesteld voor Meijerink.

De rechter gaf de gemeente gelijk. Het luchtalarm noemde de rechtbank “geen goed alternatief”. Na afloop zei Meijerink nog: “We gaan ons mengen onder het publiek en geluid maken.” Donderdagochtend zei Meijerink in NRC: “Dan wordt het maar een knokpartij.”

Nederlands-Indië

Geen 4 Mei Voor Mij is het niet eens met de herdenking, omdat officieel ook de Nederlanders worden herdacht die na de bevrijding in Nederlands-Indië vochten. Meijerink noemt hen oorlogsmisdadigers, omdat zij daar ook veel slachtoffers maakten. De slachtoffers in Nederlands-Indië na de oorlog worden niet officieel herdacht.

“Onbeschaamd handhaaft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de koloniale apartheidhiërarchie”, luidt de verklaring. Volgens de groep worden “vier miljoen Nederlandse oorlogsslachtoffers uit onze geschiedenis geweerd”.

Volgens Meijerink vertegenwoordigt hij “de oorspronkelijke bewoners van Nederlands-Indië, Indonesiërs, mensen uit de Indische gemeenschap, andere groepen die geleden hebben onder de invasies en bezetting van Nederland en witte Nederlanders”.

Tegenacties

De Telegraaf schreef woensdagochtend dat aanhangers van AFCA Maluku, uit de harde kern van Ajax, aanwezig zouden zijn op de Dam om in te grijpen bij de lawaaidemonstratie. De Molukse gemeenschap zou boos zijn dat de herdenking van hun grootouders zou worden verstoord. Veel Molukkers vochten mee in Nederlands-Indië. Ook de Surinaamse motorclub Marron United liet aan stadszender AT5 te zullen ingrijpen als demonstranten zouden beginnen te schreeuwen.

In een officiële verklaring zegt AFCA Maluku vrijdagochtend echter nooit dergelijke plannen te hebben gehad. “Wij hebben respect voor de Nationale Dodenherdenking. Elke actie of tegenactie in welke vorm dan ook tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam of elders in het land keuren we af.”

Correctie (4 mei 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond ‘AFCA Maluku’ verkeerd geschreven als ‘AFC Maluku’. Dit is aangepast.