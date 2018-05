Wie er ook betaalde, zwijggeld aan pornoactrice achtervolgt Trump

Steeds dieper raakt Donald Trump verstrikt in de zaak rond pornoactrice Stephanie Clifford. Met twee tv-interviews op Fox News heeft Trumps nieuwe juridische adviseur, Rudy Giuliani, een eerdere verklaring van de Amerikaanse president over zwijggeld aan Clifford onderuitgehaald. De uitspraken waren mogelijk bedoeld om Trump te ontlasten, maar brengen de president nu alleen maar verder in de problemen.

Giuliani begon woensdagavond in de talkshow van Trump-bondgenoot Sean Hannity spontaan over Clifford, die werkt onder de naam Stormy Daniels. Clifford zegt dat zij en Trump in 2006 een affaire hebben gehad. Een paar weken voor de verkiezingen van 2016 kreeg zij 130.000 dollar (108.400 euro), bedoeld als zwijggeld. Trump ontkent seks met Daniels te hebben gehad. Tot nu toe ontkende hij ook dat hij wist van de betaling. Dat had zijn advocaat, Michael Cohen, uit eigen zak betaald, zei hij.

Giuliani kwam woensdag met een heel ander verhaal. Trump wist wel degelijk van de betaling. Hij heeft Cohen zelfs terugbetaald, zei de oud-burgemeester van New York. „Hij kende de details niet, maar kende wel de algemene afspraak dat Cohen dit soort dingen zou regelen.”

Trump bevestigde de betaling aan Clifford donderdagochtend via Twitter. In april had hij het nog ontkend. Hij schreef erbij dat de betaling niets met de verkiezingscampagne te maken had. „Campagnegeld, of donaties aan de campagne, speelden geen rol in deze transactie.” Het betalen van zwijggeld is „erg gebruikelijk onder beroemde en rijke mensen”.

Maar Giuliani maakte het Trump donderdagochtend, opnieuw op Fox News, weer moeilijk. Hij legde een direct verband tussen het zwijggeld en de campagne. „Stel je voor dat dit uitkwam op 15 oktober 2016, midden in het laatste debat met Hillary Clinton. Cohen heeft geen vragen gesteld, Cohen heeft ervoor gezorgd dat het [probleem] verdween.”

Is er een link met de campagne?

Een paar weken geleden vielen FBI-agenten het kantoor, het huis en de hotelkamer van Michael Cohen binnen. Ze namen de administratie en telefoons van de advocaat, die vooral werkte als fixer voor Trump, in beslag. Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en Rusland, had de FBI getipt.

Centraal in dit onderzoek is de vraag of de betaling verband houdt met de campagne. Als Michael Cohen uit eigen zak geld betaalde om Trumps campagne te redden, heeft hij vrijwel zeker een strenge Amerikaanse donatiewet overtreden. Individuen mogen een bedrag tot maximaal 2.700 dollar aan een kandidaat schenken.

Stormy Daniels (Stephanie Clifford) spreekt de pers toe voor de rechtbank in New York. Rechts haar advocaat Michael Avenatti. Foto Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Mogelijk wilde Rudy Giuliani met zijn optredens de druk van deze kwestie af halen: het geld was volgens hem immers niet van Cohen, maar van Trump. Maar dat leidt meteen tot nieuwe vragen, en mogelijk veel grotere problemen voor Trump. Als de donatie aan zijn advocaat met de campagne te maken had, dan had Trump dat moeten melden.

De zaak lijkt daarmee enigszins op die van de Democratische presidentskandidaat John Edwards, die in 2008 tonnen aan campagnegeld besteedde om een affaire te verdoezelen. Hij werd hiervoor aangeklaagd, al kwam het niet tot een veroordeling.

‘Dit is een bom’

Michael Avenatti, de advocaat van Stephanie Clifford, zegt dat er „geen kans meer is” dat Trump zijn eerste termijn zal uitzitten. „Dit is een bom.” Clifford heeft de president al aangeklaagd wegens smaad. Ook wil ze dat de rechter een einde maakt aan het zwijgcontract, dat volgens haar ongeldig is. Ze zei eerder dat ze in 2011 door een onbekende man is geïntimideerd om haar verhaal niet te vertellen.

Door de uitspraken van Giuliani blijkt dat zowel Trump als Cohen gelogen heeft over de zaak-Stormy Daniels. Trump probeert zo veel mogelijk afstand van Cohen te houden, terwijl Cohen er juist belang bij heeft dicht bij Trump te blijven. Cohen zegt dat de documenten die de FBI in beslag heeft genomen, vallen onder de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Trump zegt nu juist dat hij nauwelijks wist wat Cohen allemaal deed. Na de interventie van Giuliani zijn het lot van Cohen en dat van Trump weer inniger aan elkaar verbonden.