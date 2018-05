Voer een suikertaks in

Ja, er is een obesitasepidemie die onze gezondheid ernstig bedreigt

„Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht (…) Als chirurgen gespecialiseerd in maagverkleiningsoperaties slaan wij alarm: wij verrichten 30 operaties per week, maar kunnen de toeloop van patiënten niet aan.” Operaties gaan dit probleem niet oplossen. Vier bariatrische chirurgen (Medisch Centrum Slotervaart) in De Volkskrant

Ja, een omgeving waar te veel voedsel is zorgt voor obesitas, en dat bestrijd je met politieke maatregelen

„Obesitas is geen voedingswetenschappelijk probleem, de wetenschap is er klaar mee, het is een politiek probleem. Om het op te lossen moeten we fietsen bevorderen, geen vergunning geven voor een Dunkin Donutwinkel, frisdrankautomaten verbannen uit scholen (…) en belasting heffen op frisdrank.” Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer (VU), in NRC

Ja, door de gezondheidswinst nemen ook de zorgkosten af

„Schattingen suggereren dat een belasting op suikerdrankjes van 1 cent per ounce in de VS tot meer dan 17 miljard dollar in besparingen op zorgkosten zou leiden, over een periode van tien jaar.” De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport

Nee, overgewicht wordt niet louter door suiker veroorzaakt, het gedrag van mensen is het probleem

Als je de taks naar honderd procent zou brengen en ervoor zou zorgen dat niemand meer frisdrank drinkt, „denk je dat hiermee het probleem van overgewicht uit Nederland verdwijnt? Ik weet zeker van niet.” Raymond Gianotten, directeur Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen, in een verslag van Platform Suikers en Voeding van ‘Het Grote Suikerdebat’

Nee, wetenschappers en producenten moeten gezondere alternatieven ontwikkelen

Bedrijven zouden de geslaagde alternatieven met elkaar moeten delen, gratis. „Soms zijn die technieken namelijk gepatenteerd. Denk bijvoorbeeld aan de suikervrije ontbijtkoek van Peijnenburg.” Zo kun je de hele branche verder helpen. „Op de gezondheid van de samenleving zou je niet moeten concurreren.” Marc Jansen, directeur branchevereniging van supermarkten CBL, op nos.nl

Nee, er is niets mis met suiker, de suikerindustrie wordt onterecht gedemoniseerd

„We eten al duizenden jaren suiker en nu is het opeens gif. Suiker is de zondebok, het wordt gedemoniseerd.” Suikerbietenteler Dirk de Lugt in het AD

