Verdachten Zeeuwse drugszaak alsnog voor de rechter

Hoewel het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt in het onderzoek naar grootschalige drugshandel in Zeeland, hoeft dat niet te betekenen dat de verdachten daarvan vrijuit gaan. Het gerechtshof in Den Bosch besloot dat donderdag in hoger beroep. Een rechtbank moet de zaak opnieuw bekijken, bevestigt een woordvoerder van het hof.

Het gaat om een rechtszaak die inmiddels bijna acht jaar duurt. In 2015 oordeelde de rechtbank in Middelburg dat justitie niet-ontvankelijk was. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant had ontlastende informatie over de verdachten achtergehouden. Tijdens het hoger beroep erkende justitie haar fouten, maar verzocht het de rechter de verdachten niet vrij te spreken. Het achterhouden van de informatie zou niet bewust gebeurd zijn. Het gerechtshof ging daarin mee, blijkt donderdag.

In de zaak die in 2015 diende, ging het nog om 29 verdachten. Zij zouden zich hebben schuldig gemaakt aan grootschalige drugshandel, witwassen en fraude. Het OM schikte met 22 van hen vlak voor het hoger beroep diende. Die gaan vrijuit. De zeven overgebleven verdachten moeten opnieuw naar de rechtbank.