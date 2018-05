Twitterwachtwoorden waren maanden zichtbaar voor medewerkers

De wachtwoorden van ruim 330 miljoen Twittergebruikers zijn tijdelijk zichtbaar geweest voor medewerkers van het bedrijf. Dat zegt het sociale mediaplatform donderdag in een verklaring. Twitter adviseert alle gebruikers om hun wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.

Volgens het platform zijn er geen aanwijzingen gevonden dat wachtwoorden daadwerkelijk gestolen of misbruikt zijn door medewerkers. Door een fout in het systeem werden de wachtwoorden tijdelijk als leesbare tekst opgeslagen in plaats van als willekeurige cijfer- en lettercode.

“Aanzienlijk aantal wachtwoorden”

Het bedrijf kon niet zeggen hoeveel wachtwoorden het exact betreft, maar spreekt wel van een “aanzienlijk aantal” dat “meerdere maanden” zichtbaar is geweest. De fout in het systeem is inmiddels verholpen.

De interne fout werd een aantal weken geleden door Twitter ontdekt en volgens persbureau Reuters is deze gemeld bij toezichthouders. De beveiliging van sociale media-accounts ligt overal ter wereld onder een vergrootglas na verschillende datalekken waarbij gebruikersdata werden geopenbaard.

Vorige maand meldde een hacker dat hij een zoekmachine met daarin 3,3 miljoen Nederlandse e-mailwachtwoorden zou openbaren.