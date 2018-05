Tien gewonden na explosie bij joods feest in Londen

Bij een explosie tijdens een joods feest in Londen zijn woensdagavond zeker tien mensen gewond geraakt, meldt de lokale politie. De explosie vond plaats tijdens het aansteken van het vreugdevuur tijdens het joodse feest Lag Baomer in de noordelijke wijk Stamford Hill, volgens de Britse tabloid Express. Het vreugdevuur is een traditioneel onderdeel van het feest.

De joodse ambulancedienst Hatzola meldde op Twitter dat ze woensdagavond samen met andere ambulancediensten in Londen zijn uitgerukt. Ze zouden dertig slachtoffers hebben behandeld. Tien van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de lokale politie zijn de verwondingen niet ernstig.

Mobiele telefoon

Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet bekend. Volgens berichten op sociale media zou het gaan om een mobiele telefoon, maar volgens de joodse nieuwswebsite Yeshiva was de brandstapel overgoten met olie. Ooggetuigen hebben tegen Yeshiva gezegd dat de rabbi een toespraak gaf over het gevaar van mobiele telefoons en aankondigde dat hij er een zou verbranden. Volgens Yeshiva zaten er wel degelijk mobiele telefoons in de brandstapel.

Op Lag Baomer wordt herdacht dat een einde kwam aan de massale sterfte van leerlingen van rabbi Akiva in de tweede eeuw van de gregoriaanse kalender. Ook herdenken chassidische joden het overlijden van een van zijn leerlingen, rabbi Sjimon bar Jochai, de schrijver van het kabbalistische boek Zohar. In Stamford Hill woont een grote gemeenschap aanhangers van het chassidisme, een ultraorthodoxe richting van het jodendom.

Videobeelden

Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen die dicht bij het vuur staan worden geraakt door de explosie:



De explosie vond plaats op Ravensdale Road in de wijk Stamford Hill: