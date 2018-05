Tesla-topman Musk bruskeert analisten om ‘niet coole vragen’

Na 36 minuten gelooft Elon Musk de gedetailleerde financiële vragen tijdens het telefonische analistengesprek wel. Als zijn financiële rechterhand Deepak Ahuja gevraagd wordt naar de kapitaalinvesteringen voor Tesla’s Model 3 kapt de topman de boel af. „De volgende, de volgende”, intervenieert hij. „Saaie kutvragen zijn niet cool.”

Maar ook de volgende vraag, van RBC Capital Markets over reserveringen, bevalt Musk niet. De topman laat een lange stilte vallen en zegt dan: „We gaan naar [een blogger van] YouTube. Sorry. Deze vragen zijn zo droog, ik word er gek van.”

Problemen met Model 3

Tesla-oprichter Elon Musk hangt vaker de hork uit. En doorgaans komt hij daarmee weg. Maar met zijn reactie woensdagavond op kritische vragen over Tesla’s geplaagde Model 3, lijkt hij toch een stap te ver gegaan.

In plaats van beleggers gerust te stellen over de kwartaalcijfers, wakkerde Musk juist onrust aan. Het aandeel van de elektrische automaker daalde in de handel nabeurs met 5,8 procent.

In de woensdagavond gepresenteerde kwartaalcijfers komen de problemen terug die Tesla ondervindt bij de productie van Model 3. Na de relatief dure modellen S en X moet de Model 3 de wereld veroveren als eerste betaalbare Tesla voor een breed publiek - de auto kost 35.000 dollar. Maar vooralsnog loopt het niet soepel met Model 3 en komt Tesla eerder gemaakte beloftes niet na.

Musk heeft moeite om zijn torenhoge beloftes waar te maken. Lees ook: Tesla verspeelt zijn voorsprong

Vorig jaar beloofde Musk een productie van vijfduizend auto’s per week voor de Model 3. Dat is ook het aantal dat Tesla nodig heeft om winstgevend te zijn. Maar eind april haalde Tesla 2.270 auto’s per week, mede vanwege problemen met assemblagerobots in de fabriek.

Als gevolg van de achterblijvende productie boekte Tesla afgelopen kwartaal een recordverlies van 784 miljoen dollar. Dat Tesla in deze opbouwfase van het bedrijf verlies maakt, is niet raar. Maar dit verlies was fors, bijna het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg overigens wel en kwam uit op 2,6 miljard dollar: een kwart meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar.

Elektrische automaker Tesla geldt als troetelkind van Silicon Valley omdat het met een hip, milieuvriendelijker product opbokst tegen de traditionele auto-industrie.

Tesla houdt zich ook bezig met (energieopslag in) batterijen en zonnepanelen. Oprichter Musk – die rijk werd als een van de initiatiefnemers van betaalplatform PayPal– is van de grote ideeën. Hij zit achter ruimtevaartbedrijf SpaceX en de hyperloop: hypersnel vervoer per buis in een capsule.

Musk reageert overigens kenmerkend op de ontstane ophef over zijn gedrag tijdens het analistengesprek. Donderdagochtend (nacht in de VS) retweette hij het bedankje van de blogger die hij aan het woord liet nadat hij de analist afkapte.

Daarvoor had Musk critici op de Tesla-resultaten ook al van repliek gediend. Vergezeld van de tekst ‘La la la’ twitterde hij een bericht van een technologiewebsite rond met als kop dat Tesla beter presteerde dan verwacht werd.