Doe jezelf een plezier en koop eens een pot echt goede tahin

Vorige week gaf ik u een recept voor supersloom in de oven gegaarde asperges. Deze week doen we iets tegenovergestelds; we gaan worteltjes juist kort en krachtig van jetje geven in een loeihete oven. Er komt een dressing bij op basis van tahin en daar moeten we het even over hebben. Dit is een liberale krant en zelf ben ik ook behoorlijk van de laissez-faire. (Schrijf ik eigenlijk wel vaak genoeg dat u zich niet aan mijn recepten hoeft te houden?) Maar doe uzelf een plezier en koop eens een pot echt goede tahin.

De kans is groot dat u, net als ik tot voor kort, een pot goedkope tahin uit de supermarkt in de koelkast heeft staan. Ik was daar eerlijk gezegd nooit heel ontevreden mee, al kon het knap lastig zijn om de dikke laag olie die steevast bovenop dreef door de stroeve sesammassa daaronder te roeren. Maar inmiddels weet ik beter. Goede tahin schift helemaal niet, hij is glad en romig en heeft bovendien een veel complexere en meer verfijnde smaak. Ik heb geen grootschalig warenonderzoek gedaan (en ook geen aandelen), maar bijvoorbeeld die van het merk Al Arz kan ik u zonder meer aanbevelen.

Nu gaat er ook miso in de dressing, en ik zou hier nog makkelijk twee alinea’s kunnen wijden aan de kwaliteit daarvan. De ene miso is namelijk ook beslist de andere niet. Maar laat ik, omwille van de ruimte, volstaan hier te verwijzen naar een webwinkel waar heel goede wordt verkocht: flairforflavor.nl. Voor nigellezaadjes tot slot, moet u naar de toko. Deze zwarte zaadjes worden ook wel black onion seeds (of kalonji) genoemd en hebben inderdaad een, heel aangenaam, uiig aroma. Als u er niet aan kunt komen, kunt u ze gewoon weglaten, of het uiensmaakje vervangen door wat geknipte bieslook.

Geroosterde worteltjes met tahin-misodressing

(2 pers.)

1 bos wortels; 2 el mirin; 2 el olijfolie; 4 el tahin; 1,5 el witte miso; sap van 1 citroen; 2 tl sesamzaad; 2 tl nigellezaad

Verwarm de oven op 250 graden. Snijd het loof van de worteltjes, maar laat voor het mooie een stukje groen zitten. Laat de staartjes ook gerust zitten en schillen hoeft al helemaal niet.

Leg de wortels in een passende ovenschaal en schenk er de mirin en olijfolie over. Bestrooi met een beetje zout en schuif ze in de oven. Ze zullen tussen de 25 en 35 minuten nodig hebben om mooi te karamelliseren.

Keer ze halverwege met een tang, of schud even flink aan de ovenschaal.

Doe voor de dressing de tahin en miso in een kom. Voeg het sap van een halve citroen en 2 eetlepels water toe en roer los met een garde. U zult merken dat de tahin eerst stijver wordt in plaats van vloeibaarder. Maar dat verandert naarmate u meer water toevoegt.

Blijf, lepel voor lepel en al roerend, net zoveel water toevoegen tot u een mengsel hebt met de dikte van slasaus. Tenminste, tot u die bijna hebt. Want op dat moment gaat u proeven en naar smaak meer citroensap toevoegen. Zodra u tevreden bent met de zuurheid van de dressing kunt u bepalen of er nog meer water bij moet.

Maak de dressing verder op smaak met versgemalen peper. Zout is niet nodig. Rooster eerst de sesamzaadjes in een droog koekenpannetje en vervolgens de nigellezaadjes. Leg de geroosterde wortels op een schaal of op 2 borden. Zigzag er wat van de dressing over en bestrooi met een greepje van beide zaadjes.

Geef de rest van de dressing apart erbij.