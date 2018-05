Spreker 4 mei-herdenking Wim Alosery (94) overleden

Een van de mensen die vrijdag bij de Nationale Herdenking zou spreken is woensdag overleden. Dat heeft zijn biograaf Frank Krake tegenover de NOS bevestigd. De 94-jarige Wim Alosery werd in de oorlog drie keer gevangen gezet en zou daarover vrijdag in De Nieuwe Kerk in Amsterdam vertellen.

Alosery kwam in 1943 in een Duits werkkamp terecht, maar wist te ontvluchten. Na te zijn ondergedoken in Zuidermeer (West-Friesland) werd hij een jaar later wederom opgepakt. Via kamp Amersfoort kwam hij in een Duits strafkamp, Neuengamme, terecht. Daar werd hij samen met vele anderen te werk gesteld. Een groot deel van hen overleefde het kamp niet.

Cap Arcona

Nadat de geallieerden langzaam maar zeker terreinwinst boekten in Duitsland, werden vernietigings- en strafkampen gesloten. Alosery werd samen met de laatste overlevenden van Neuengamme geplaatst op het passagiersschip Cap Arcona, waarschijnlijk met als doel het te laten zinken. Het waren uiteindelijk echter de geallieerde krachten die het schip bombardeerden - als onderdeel van een grote operatie. Slechts 500 mensen overleefden de ramp, onder wie Alosery.

Alosery overleed woensdag in Hamburg waar hij was voor een herdenking. In zijn plaats zal biograaf Krake bij de Nationale Herdenking spreken.