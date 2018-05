Soedan zucht: geen geld meer voor diplomaten en soldaten

President Omar al-Bashir van Soedan heeft woensdag per decreet de onmiddellijke sluiting bevolen van dertien diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland en van vier consulaten. Ook zal er volgens het officiële persbureau SUNA flink worden bezuinigd op de personele bezetting op de overige buitenlandse posten en op het ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Khartoum.

De noodmaatregelen zijn ingegeven door de economische en financiële crisis waarin Soedan verkeert. De problemen kwamen vorige maand al aan het licht toen president Bashir het ontslag aankondigde van minister van Buitenlandse Zaken Ibrahim Ghandour. Dat gebeurde eveneens per presidentieel decreet.

Daags ervoor had minister Ghandour het parlement in Khartoum gevraagd om Soedanese diplomaten te hulp te schieten die al zeven maanden geen salaris meer hadden ontvangen of geld voor de huur van ambassades. Het zou gaan om een totaalbedrag van minder dan dertig miljoen dollar (25 miljoen euro). Kennelijk is die noodkreet president Bashir in het verkeerde keelgat geschoten. Er is nog geen opvolger benoemd.

Het is niet bekend gemaakt welke diplomatieke missies hun deuren gaan sluiten. Een woordvoerder van de Soedanese ambassade in Den Haag zegt dat het nieuws pas woensdag naar buiten werd gebracht en dat men niet weet of ook de diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland dicht gaat.

Het diplomatieke gezicht

Het gedwongen vertrek van minister Ghandour is opmerkelijk. Anders dan president Bashir heeft hij geen militaire maar een academische achtergrond. Officieel wordt Bashir nog steeds gezocht door het Internationaal Strafhof wegens oorlogsmisdaden en genocide in de regio Darfur, maar in de praktijk beschouwen de VS en andere westerse landen hem vooral als een bondgenoot in de strijd tegen terrorisme. De in 2015 aangetreden diplomaat Ghandour was juist de man die de relaties van Soedan met de Verenigde Naties en met de Verenigde Staten intact wist te houden. Volgens analisten is het mede aan zijn inspanningen te danken dat Washington afgelopen oktober de Amerikaanse sancties tegen Soedan grotendeels ophief.

Paradoxaal genoeg heeft het opheffen van de economische strafmaatregelen niet geleid tot verlichting van de problemen in Soedan. De afgelopen tijd zijn er acute betalingsproblemen ontstaan. Door de afscheiding van Zuid-Soedan in 2011 verloor Soedan het grootste deel van zijn inkomsten uit oliewinning. Maar volgens analisten spelen andere factoren een nog belangrijker rol: de torenhoge inflatie met navenant stijgende prijzen voor de eerste levensbehoeften, de grote werkloosheid onder met name jongeren en de endemische corruptie. Ook de kliek rond Bashir zou zich op fauduleuze wijze verrijken.

Eerder deze week werd bekend dat de groeiende financiële problemen het land ook dwingen na te denken over zijn militaire uitgaven. Minister van Defensie, generaal Ahmed Awad Ibn Auf, zei woensdag in het parlement dat Soedan zijn betrokkenheid „heroverweegt” in de door Saoedi-Arabië geleide alliantie in de oorlog in Jemen. Soedanese straaljagers opereren boven Jemen, maar in het land vechten ook zeker drieduizend Soedanese militaire mee. Volgens Jemenitische media zijn er tientallen Soedanese militairen gesneuveld in gevechten in de kuststreek. Daarover, en over de hoge financiële kosten van de militaire inspaningen, groeit de onvrede in het parlement.