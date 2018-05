Recordverlies en -omzet voor Tesla

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft autobedrijf Tesla een recordverlies geboekt. Het nettoverlies kwam uit op 710 miljoen dollar (593 miljoen euro) en heeft vooral te maken met het achterblijven van de productie van de Tesla Model 3, maakte de producent van elektrische auto’s woensdagavond bekend. Een jaar eerder maakte Tesla in dezelfde periode nog 330 miljoen dollar verlies.

De omzet van Tesla overtrof desondanks de verwachtingen van beursanalisten. Die kwam uit op 3,4 miljard dollar, ook een record, 26 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In zijn acht jaar als beursgenoteerd bedrijf heeft Tesla twee winstgevende kwartalen gekend.

Productie Model 3 loopt achter

Vorig jaar beloofde Elon Musk een productie van vijfduizend auto’s per week voor de Model 3. Dat is ook het aantal dat Telsa nodig heeft om winstgevend te zijn. Maar eind april haalde Tesla 2.270 auto’s per week, pas de derde week op rij met een productievolume boven de 2.000, schrijft het bedrijf in een brief aan investeerders. De vijfduizend per week hoopt het bedrijf in juli te halen wanneer het de productietak van de batterij heeft verbeterd, een groot knelpunt in het productieproces.

Afgelopen kwartaal speelden productieproblemen op bij een fabriek in Fremont (Californië). Die waren zelfs zo groot, dat Musk twitterde dat hij in de fabriek sliep, dat de verregaande automatisering bij Tesla een fout was en dat mankracht ondergewaardeerd is.

elonmusk Elon Musk @amir About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … 2 april 2018 @ 21:01 Volgen

Honderdduizenden klanten wachten op hun nieuwe elektrische auto. De Model 3 is te koop vanaf 35.000 dollar, maar kan met verschillende extra opties makkelijk boven de 50.000 dollar uitkomen.

Geldberg slinkt

Tijdens het eerste kwartaal gaf Tesla zo’n 57 miljoen dollar per week uit. Critici vragen zich af of Tesla dit jaar op deze manier wel al zijn rekeningen kan blijven betalen.

Aan het eind van het eerste kwartaal had Tesla 2,7 miljard dollar in kas. In 2017 gaf het bedrijf nog 3,4 miljard dollar uit. Woensdag zei Tesla dat bedrag terug te brengen naar 3 miljard dollar voor dit jaar. Musk denkt de tweede helft van dit jaar winst te gaan maken.