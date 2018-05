Politiemol per direct op vrije voeten

Door een fout van het Openbaar Ministerie moet de eerder dit jaar wegens corruptie door de rechtbank in Den Bosch tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelde politiemol Mark M. onmiddellijk worden vrijgelaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vanmiddag besloten.

Op 26 februari van dit jaar kwam Mark M. uit Oekraïne over en meldde zich bij de politie om zijn celstraf te gaan uitzitten na een veroordeling wegens het schenden van het ambtsgeheim, het witwassen van crimineel geld en deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder door de rechtbank op vrije voeten gesteld maar in februari volgde alsnog een veroordeling wegens het op grote schaal verkopen van criminele inlichtingen aan de onderwereld.

Voorlopige hechtenis

De verdachte was tegen zijn veroordeling in hoger beroep gegaan. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie binnen zestig dagen om de verlenging van zijn voorlopige hechtenis had moeten vragen. „Daar waren ze zeven dagen te laat mee”, zegt de advocaat van de veroordeelde agent Jan-Hein Kuijpers. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch een verzoek „tot voortzetting van de voorlopig hechtenis” gedaan. Het gerechtshof heeft dat verzoek vanmiddag om formele redenen afgewezen en gelast „de onmiddellijke invrijheidsstelling”.

Advocaat Kuijpers spreekt van „een omissie” van het OM. „Dit is een van de weinig vormfouten die nog afgestraft worden.” Mark M. blijft nu op vrije voeten totdat de strafzaak in hoger beroep gaat dienen. „Alleen bij nieuwe ernstige bezwaren kan weer arrestatie volgen”, zegt Kuijpers.

Van het OM kon nog geen reactie worden verkregen.