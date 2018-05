Oud-topman Volkswagen vervolgd voor dieselfraude

Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn wordt in de Verenigde Staten vervolgd voor zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt door een federale rechtbank in Detroit beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels, zo meldt persbureau Reuters.

Winterkorn was de hoogste baas bij het autoconcern uit Wolfsburg toen in het najaar van 2015 bleek dat het bedrijf op grote schaal fraudeerde met uitstootgegevens. Volkswagen gaf toe dat bij elf miljoen wagens zogeheten sjoemelsoftware was geïnstalleerd. Bepaalde dieseltypes lieten in de testomgeving lagere emissiewaarden zien dan op de weg. Door middel van de sjoemelsoftware herkenden dat ze zich op de rollenbanken bevonden en niet op de weg.

Winterkorn stapte kort na ontdekking van de fraude op en werd vervangen door voormalig Porsche-topman Matthias Müller. De Amerikaanse justitie startte verschillende onderzoeken naar Volkswagen en ook naar Winterkorn zelf. Belangrijkste vraag was of hij van de aanwezigheid van sjoemelsoftware op de hoogte was. Winterkorn heeft dat altijd ontkend. Het bedrijf zei dat alleen bepaalde technici en lagergeplaatste managers op de hoogte waren van het bedrog.

Volgens de Amerikaanse justitie wist hij echter wel degelijk van de fraude. Ook bleek al in juli 2015 dat Amerikaanse autoriteiten dreigden om geen toestemming te geven om nieuwe modellen voor 2016 op de markt te brengen. Pas in september maakte Volkswagen het gesjoemel openbaar. Het bedrijf is beursgenoteerd en hield daarmee cruciale informatie achter voor beleggers. “Het is duidelijk geworden dat Volkswagens bedrog helemaal tot in de top van het bedrijf bekend was”, zegt de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions in een verklaring.

Winterkorn bevindt zich momenteel in Duitsland. Omdat dat land geen uitleveringsverdrag voor burgers heeft met de VS, kan de voormalig topman op dit moment ook niet worden vastgezet.

Miljardenschikkingen

Volkswagen heeft inmiddels in de VS voor vele miljarden geschikt met justitie en consumentenorganisaties. Honderdduizenden auto’s zijn teruggeroepen naar de garage voor vervanging van de sjoemelsoftware. Verschillende medewerkers van de Amerikaanse tak van Volkswagen werden tot gevangenisstraffen veroordeeld. Onder hen is oud-topman van de Amerikaanse afdeling, Oliver Schmidt. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van zeven jaar uit vanwege het misleiden van toezichthouders en het vernietigen van belastende documenten.

Nog altijd lopen er in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken tegen het bedrijf en betrokken managers. Tegelijkertijd zijn er wereldwijd nog altijd honderdduizenden autobezitters die geld willen zien van de autofabrikant uit Wolfsburg.