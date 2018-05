Oud-Beatle Paul schenkt V&A Museum zestig foto’s van Linda McCartney

Oud-Beatle Paul McCartney heeft het Victoria & Albert Museum in Londen 63 foto’s geschonken die door zijn overleden echtgenote Linda McCartney zijn gemaakt.

Linda McCartney-Eastman (1941-1998) was een Amerikaanse fotografe en muzikante. Ze huwde in 1969 met McCartney. Het paar kreeg drie kinderen, en speelde gezamenlijk in de succesvolle band Wings.

De geschonken foto’s zijn in een periode van bijna veertig jaar gemaakt. Het gaat zowel om portretten van The Beatles, The Rolling Stones en Jimi Hendrix, als om natuurfoto’s en om familiefoto’s van het gezin McCartney op vakantie. Bij de gift zitten ook polaroids, een techniek waarmee de fotografe nooit eerder naar buiten is getreden.

Paul en Mary, Scotland, 1970.



Foto Linda McCartney

Portret van Linda McCartney.



Foto Linda McCartney

Polaroid zonder titel door Linda McCartney.



Foto Linda McCartney

Paul en Mary, Scotland, 1970., Portret van Linda McCartney, en een ongedateerde polaroid door Linda McCartney.

Foto Linda McCartney

Conservator Martin Barnes rept in een persbericht van „een opwindende gift”. Hij omschrijft Linda McCartney als „een talentvolle ooggetuige van de popcultuur”. Ze heeft volgens hem „vele creatieve benaderingen van de artistieke fotografie onderzocht”.

Linda McCartney was ook een bekend voorvechter van dierenrechten. Na haar overlijden aan borstkanker riep Paul McCartney fans op om haar te gedenken door geld aan borstkankeronderzoek te doneren of vegetariër te worden.

Stella. Arizona, 1994



Foto Linda McCartney

Mary. Sussex, 1994



Foto Linda McCartney

Foto van Jimi Hendrix in 1968.



Foto Linda McCartney

Stella. Arizona, 1994, Mary. Sussex, 1994, en een foto van Jimi Hendrix uit 1968.

Foto Linda McCartney

Uitbreiding

Tegelijk met de gift maakte het Victoria & Albert Museum donderdag bekend dat het zijn Photography Centre uitbreidt. De Londense architect David Kohn ontwerpt de nieuwe ruimte, die op 12 oktober zal worden geopend. Na de verbouwing zal het centrum meer dan twee keer zo groot zijn.

De Duitse fotograaf Thomas Ruff heeft de opdracht gekregen voor de openingstentoonstelling. Hij zal een fotoserie maken gebaseerd op foto’s in de museumcollectie die de Britse fotograaf Linnaeus Tripe (1822-1902) halverwege de negentiende eeuw maakte in de toenmalige Britse koloniën India en Birma, het huidige Myanmar.