Oscar Academy royeert nu ook Cosby en Polański

De in opspraak geraakte regisseur Roman Polański (84) en acteur Bill Cosby (80) zijn uit de organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet vanwege eerder seksueel misbruik. Dat meldt AP donderdag. Al eerder werd filmproducent Harvey Weinstein op dezelfde manier geroyeerd.

Het 54-koppige bestuur van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences kwam dinsdag voor een spoedzitting bijeen. Daarin werd gestemd over het lidmaatschap van de twee. Volgens het bestuur hebben Cosby en Polański niet volgens de gedragscode van de Oscar-organisatie gehandeld.

Die gedragscode, geldend voor de ruim 8.400 leden van de organisatie, werd opgesteld nadat het misbruik van filmproducent Harvey Weinstein vorig jaar aan het licht kwam. Er staat onder meer in beschreven dat bij de Oscars “geen plaats is voor mensen die hun status, invloed of macht misbruiken om de grenzen van het fatsoen te overschrijden”.

Twee leden eerder weggestuurd

In oktober werd Weinstein al geroyeerd na beschuldigingen van aanranding en verkrachting van actrices en medewerkers van zijn productiebedrijf. Voor Weinstein was slechts één ander lid eerder geroyeerd door de Oscar Academy: acteur Carmine Caridi moest in 2004 het veld ruimen nadat was gebleken dat hij dvd’s uitleende met films die meedongen naar een Oscar.

Cosby, naast acteur ook komiek en televisieproducent, werd vorige week veroordeeld voor het aanranden en het drogeren van een toenmalige vriendin. De Pools-Franse filmmaker Polański raakte al veel eerder in opspraak toen hij in de jaren zeventig bekende met een minderjarig meisje seks te hebben gehad.