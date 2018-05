Opnieuw Surinaamse vissersboot doelwit van piraten

Op de Atlantische oceaan voor de kust van Suriname is woensdag opnieuw een vissersboot overvallen. De kapitein zou hierbij zijn gedood, aldus de Surinaamse nieuwssite Starnieuws donderdag. De politie heeft dit nog niet bevestigd. Economen luiden de noodklok over de veiligheid van de Surinaamse visserijsector.

De boot, die voor de kust van het Matapica-gebied voer, zou woensdag zijn overvallen door piraten. De politie is samen met de overlevende vissers naar de plek van de overval onderweg om onderzoek te doen. Over het lot van de andere bemanningsleden is nog niets bekend.

Tweede aanval in korte tijd

Het is de tweede aanval door piraten in het gebied in korte tijd. Vorige week vrijdag vond ook al een overval plaats op vier vissersboten. Vijf vissers van de twintigkoppige bemanning overleefden de aanval, meldt Starnieuws. Donderdag meldde het vijfde slachtoffer zich. Hij verklaarde tegenover de politie vijf dagen gewond door het moeras te hebben gelopen op zoek naar hulp.

Naar een groot deel van de vijftien vermisten wordt nog altijd gezocht. Woensdag spoelde al het lichaam van een van hen aan, twee andere lichamen konden door het getij nog niet worden geborgen. De lichamen werden door piloten van de Surinaamse chartermaatschappij Gum Air aangetroffen. De luchtvaartmaatschappij startte een zoektocht om de nabestaanden van de vissers te helpen.

‘Mishandeld en gedwongen in zee te springen’

Zeepiraten zouden de bemanning vorige week hebben mishandeld en de vissers hebben gedwongen in zee te springen. Het zou gaan om overwegend Guyanese bemanningsleden, woonachtig in Suriname.

Achter de acties zouden piraten uit buurland Guyana zitten, die wraak zouden willen nemen voor de dood van hun leider een aantal weken geleden. Dat meldt de NOS. De schepen zouden niet zijn vernield. Daaruit zou moeten blijken dat het om een vergeldingsactie gaat.

‘Regering doet te weinig voor vissers’

Surinaamse economen van de VES (Vereniging van Economisten) zijn bezorgd. Zij schrijven in een open brief aan de president gepubliceerd op Starnieuws dat de regering te weinig doet om de veiligheid van vissers te waarborgen. Volgens hen was het “een kwestie van tijd” dat na de aanval van vorige week piraten opnieuw zouden toeslaan. Volgens de VES doet de regering te weinig om de veiligheid op zee te garanderen en is er te weinig controle. De VES wil dat de Surinaamse kustwacht en marine worden versterkt.