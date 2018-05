Omzetgroei voor BAM door grote vraag naar woningen

Door de aantrekkende economie en de grote vraag naar woningen ziet bouwconcern BAM in het eerste kwartaal van dit jaar zijn omzet en orders behoorlijk stijgen. Dat heeft het beursgenoteerde bedrijf donderdag gemeld. BAM herhaalt de verwachting dat de brutowinst in 2018 met 2 procent zal stijgen.

De orderportefeuille van BAM is sinds eind 2017 met ongeveer een half miljard euro toegenomen. Het totaal aan Nederlandse woningverkopen van BAM bedroeg 528, vrijwel allemaal aan particuliere kopers. Wel is er een tekort aan beschikbare bouwlocaties.

Plus op de beurs

De totale omzet kwam uit op ruim 1,4 miljard euro, bijna 4 procent meer dan een jaar eerder. Op de beurs reageerden beleggers positief op de kwartaalcijfers van BAM. BAM behaalde een plus van 3,8 procent.

“Kijkend naar de rest van het jaar, zien wij positieve ontwikkelingen in de meeste van onze markten. Tegelijkertijd blijven wij waakzaam ten aanzien van de druk op de supply chain en de ontwikkeling van personeelskosten, vooral in Nederland”, zegt Rob van Wingerden, de ceo van Koninklijke BAM Groep, in een persbericht.

Ook op het gebied van infrastructuur deed BAM het goed in het afgelopen kwartaal. Zo haalde het bedrijf, samen met Van Oord en Rebel, een nieuwe klus binnen ter waarde van ongeveer 550 miljoen euro voor het opknappen van de Afsluitdijk. Het project rond de zeesluis in IJmuiden is nog steeds een tegenvaller. Het project gaf BAM vorig jaar een kostenpost van tientallen miljoenen en loopt nog altijd vertraging op.

Grote vraag

De huidige woningmarkt vertoont al enige tijd tekenen van oververhitting. Stagnerende nieuwbouw, een groeiende vraag, een slinkend aanbod aan koopwoningen en forse prijsstijgingen laten zien dat de woningmarkt snel vastloopt.

De grote vraag naar huizen zorgt voor de goede bedrijfsresultaten bij BAM. Afgelopen zomer berekenden het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat er de komende tien jaar naar verwachting liefst één miljoen nieuwe woningen nodig zijn, alleen al in de Randstad.