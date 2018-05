‘Ik raak niet uitgekeken op deze foto’

‘Ik had nog maar kort tevoren van deze fotograaf kennisgenomen toen ik in 2015 zijn werk zag op de fotobeurs Unseen in Amsterdam. Ik was er op slag verliefd op. Ik werd geraakt door het mooie licht. De foto is gemaakt tijdens het blauwe uur, zo tegen de avond. Hij hangt nu bij ons in de eetkamer, waar het licht steeds weer anders naar binnen valt. Ik raak er maar niet op uitgekeken.

„De maker, Yoshinori Mizutani, woont midden in Tokio maar bracht zijn vroegste jeugd door op het Japanse platteland. Uit zijn foto’s spreekt vaak heimwee naar de natuur uit zijn kinderjaren. Hij is voortdurend op zoek naar stukjes natuur in die urbane omgeving. Met zijn foto’s brengt hij een eerbetoon aan de natuur die hoe dan ook overal aanwezig is. Zelf heb ik lang in Amsterdam gewoond, aan de Gaasperplas, een prachtig stuk natuur aan de rand van de stad. Nu ik in Antwerpen woon, mis ik die natuur ook wel eens. Antwerpen bestaat vooral uit steen. Wanneer ik boodschappen doe, probeer ik zo veel mogelijk via de stadsparken en plantsoenen te wandelen om toch nog wat groen te zien en er bewust van te genieten.

„Als je goed kijkt, zie je in het midden van de foto een insect. Die verstoort het beeld een beetje, maar intrigeert ook. Het is een klein vliegje dat de naam ‘yusurika’ draagt – gaasvliegje in het Nederlands – en dat slechts één dag leeft. Mizutani heeft er een hele serie over gemaakt. Op andere foto’s uit de serie heeft hij grote zwermen gefotografeerd in het avondlicht. Doordat hij die heeft ingeflitst, lijken het net zwevende witte bloesemblaadjes.

Joris van den Worm (61), vastgoedconsultant uit Antwerpen, kocht een foto uit de serie ‘Yusurika’ van de Japanse kunstenaar Yoshinori Mizutani (1987). Gekocht voor 1.850 euro op fotobeurs Unseen bij IBASHO Gallery uit Antwerpen.

„Hij heeft ook een serie gemaakt over de groene halsbandparkieten die blijkbaar ook in Tokio een plaag zijn. Ik haat die beesten, met hun gekrijs, dus die foto’s zou ik nooit kopen. Maar Mizutani weet toch steeds weer prachtige composities te maken van die vogels.

„Binnenkort gaan mijn partner en ik trouwen. Als we geld krijgen voor ons huwelijkscadeau, gaan we dat zeker ook aan kunst besteden. Ik hou ervan om naar beurzen als Art Cologne, Art Brussels en B.A.D. Gent te gaan. Buiten mag er vaak pessimisme heersen, binnen word ik steeds weer geraakt door zo veel optimistische creativiteit, niet in het minst door jonge kunstenaars. Dan kom ik echt zwevend weer naar buiten.”