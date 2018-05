Grote politieactie bij Duits asielzoekerscentrum

De Duitse politie heeft donderdag een inval gedaan in een asielzoekerscentrum in Ellwangen in het zuiden van Duitsland. Dat gebeurde drie dagen nadat ongeveer 158 migranten in het centrum de uitzetting van een man uit Togo hadden weten te verhinderen, zo meldt Reuters.

De politie keerde donderdag terug om de man alsnog uit te zetten. Bij de politieactie in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg werden honderden agenten ingezet en er werden enkele aanhoudingen verricht op verdenking van drugsbezit. Ook zouden sommigen zich tegen de politie hebben gekeerd. Vier mensen, waaronder een agent, raakten lichtgewond.

Vrijgelaten

Een groep bewoners van het azc, waar zo’n vijfhonderd asielzoekers verblijven, kwam eerder deze week in opstand tegen de uitzetting van een 23-jarige medebewoner. De politie wilde hem uitzetten naar Italië, waar hij zich bij aankomst in Europa als eerste had gemeld. Hij kon maandag alsnog in het centrum blijven nadat de uitzetting was verhinderd.

De zaak maakt veel los in de Duitse politiek. Politici aan de rechterkant van het spectrum noemen het incident een voorbeeld van hoe de rechtsstaat onder druk is komen te staan door de komst van migranten. De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, noemde het incident “een klap in het gezicht van de ordelievende bevolking”, aldus weekblad Der Spiegel.

Bondskanselier Angela Merkel werd door de conservatief Seehofer al meermaals fel bekritiseerd om haar asielbeleid. Recent heeft Seehofer een plan aangekondigd dat familiehereniging voor asielzoekers moeilijker moet maken. Ook kondigde Seehofer donderdag aan dat hij de uitzettingsprocedure wil versnellen.

Omstreden azc’s

Volgens de Duitse Groenen laat het incident van donderdag juist zien dat Duitsland moet afstappen van de zogenoemde Anker-Zentren, grote asielzoekerscentra waar alle immigratiediensten worden samengebracht. De centra zijn in Duitsland omstreden omdat ze vaak overvol zijn en de integratie van migranten in de samenleving tegenwerken, aldus linkse partijen.