Groen licht voor aanvraag referendum donorwet

De aanvraag voor een raadgevend referendum over de donorwet mag doorgaan. Een inleidend verzoek van GeenStijl heeft genoeg steunbetuigingen opgeleverd, maakte de Kiesraad donderdag bekend. Het weblog moet nu binnen zes weken 300.000 handtekeningen verzamelen, maar ook dan is niet zeker of het referendum er komt.

De eerste drempel op weg naar de volksraadpleging heeft GeenStijl ruimschoots gehaald. Om vast te stellen of er überhaupt genoeg animo is voor het referendum, moest het weblog 10.000 verzoeken bij de Kiesraad inleveren. GeenStijl wist er 41.887 te verzamelen, aldus de Kiesraad. Die mogen niet worden meegerekend bij de 300.000 die nodig zijn om het referendum daadwerkelijk te laten doorgaan.

Twee deadlines

GeenStijl krijgt nu te maken met twee deadlines. De eerste is 14 juni, de dag waarop alle benodigde handtekeningen binnen moeten zijn. De tweede is de stemming van de Eerste Kamer over afschaffing van het raadgevend referendum. Die vindt plaats op 5 mei, 12 juni of 19 juni. Als de senaat definitief een streep door het referendum zet vóórdat GeenStijl genoeg steun heeft verzameld, dan gaat de stembusgang over de donorwet niet door. Dat de handtekeningencampagne dan al in volle gang is, maakt niet uit.

Het initiatief van GeenStijl voor een referendum over de donorwet begon een maand geleden, deels via GeenPeil, het referendumvehikel van het weblog. GeenStijl zegt zelf geen positie in te nemen, maar wil dat burgers zich kunnen uitspreken over de nieuwe wet. Die bepaalt dat Nederlanders die geen donorcodicil invullen, vanaf 2020 automatisch in het donorregister komen te staan met naast hun naam dat zij ‘geen bezwaar’ hebben tegen donatie van hun organen.