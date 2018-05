Giuliani: Trump betaalde zijn advocaat zwijggeld pornoactrice terug

Rudy Giuliani zegt dat Donald Trump de 130.000 dollar heeft terugbetaald waarmee zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen pornoster Stormy Daniels had afgekocht. Trump heeft tot nu toe altijd ontkend dat hij op de hoogte was van het zwijggeld dat Cohen had betaald.

In een interview met Fox News stelt de onlangs tot het juridische team van Trump toegetreden Giuliani dat Trump wist dat Cohen deze zaak afhandelde en hij hem daarna terugbetaalde:

“Ze sluisden het door een advocatenkantoor en de president betaalde het terug. Hij kende de details niet, voor zover ik weet, maar wist wel van de afspraak dat Michael dit soort dingen zou regelen.”

Cohen heeft eerder verklaard dat hij de 130.000 dollar uit eigen zak had betaald en Trump zei dat Cohen dat op eigen houtje heeft gedaan.

Overtreding campagneregels?

Stormy Daniels zegt het geld hebben gekregen om haar mond te houden over een seksuele affaire die zij heeft gehad met de huidige president. De betaling staat centraal in het onderzoek dat de FBI doet naar Michael Cohen. Grote vraag daarbij is of er campagnegeld naar Stormy Daniels is gegaan. Dat zou tegen de regels zijn.

Maar volgens Giuliani zijn er geen campagnewetten overtreden en zal de betaling uiteindelijk volkomen legaal blijken:

“Dat geld was geen campagnegeld, sorry. Ik geef je nu iets dat je nog niet weet. Het is geen campagnegeld. Geen overtreding van de regels voor campagnefinanciering.”

Giuliani was van 1994 tot 2002 burgemeester van New York en schaarde zich als prominent Republikein al vroeg achter de kandidatuur van Donald Trump. Ruim twee weken geleden trad hij toe tot het advocatenteam van Trump.

Verbijstering over uitspraken Giuliani

De advocaat van Stephanie Clifford, de echte naam van Stormy Daniels, is “verbijsterd” over de uitspraken van Giuliani dat Trump niet alleen op de hoogte was van de betaling van het zwijggeld, maar het zelfs persoonlijk zou hebben terugbetaald:

“Ik ben verbijsterd en sprakeloos. Als dit klopt dan is het Amerikaanse volk maandenlang voorgelogen en misleid. En er moet recht gedaan worden.”

NRC-correspondent Guus Valk stelt op Twitter dat het een enorme uitglijder is van Guliani door al dan niet per ongeluk de waarheid te vertellen:

Dit is de grootste uitglijder uit de Trump-wereld in maanden. Rudy Giuliani zegt dat Trump uit eigen zak advocaat Cohen 130.000 dollar betaalde om Stormy Daniels af te kopen. pic.twitter.com/dZVY9vwOjx — Guus Valk (@apjvalk) 3 mei 2018

Michael Cohen is al jarenlang een van de persoonlijke advocaten van Donald Trump en toonde zich altijd uiterst loyaal. Begin april viel de FBI bij hem binnen en nam daarbij documenten in beslag die betrekking hebben op de schikking die de Amerikaanse president trof met de pornoactrice.

Volgens Amerikaanse media bestaat een belangrijk deel van het werk van Cohen uit het wegmoffelen van informatie over Trumps uitspattingen met vrouwen.