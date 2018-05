Eurocommissaris: meer snelle treinen, minder vervuilende vluchten

De Europese Commissie wil meer hogesnelheidstreinen om het vervuilende vlieg- en wegverkeer te ontlasten. Dat zegt Eurocommissaris Violeta Bulc (Transport) donderdag in een interview met De Telegraaf.

Afgelopen week werd bekend dat de gewenste snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn er voorlopig nog niet gaat komen. Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn heeft namelijk geen geld om de treinreis te versnellen.

Maar in Brussel wordt nu gewerkt aan plannen om de concurrentie tussen trein- en vliegverkeer meer gelijk te trekken, zegt de Eurocommissaris. Zo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de fiscale voordelen voor het vliegverkeer. Eind dit jaar verwacht de Commissie conclusies en aanbevelingen over de verdeling van de belastingen en ticketheffingen.

Stijging EU-begroting

De Commissie maakte dinsdag haar voorstel voor de EU-begroting voor 2021-2027 bekend. Daarin is 30,6 miljard euro gereserveerd voor een investeringsproject voor grensoverschrijdende infrastructuur. Ter vergelijking: in de begroting voor 2014-2020 was dat ongeveer 6 miljard euro minder. Hoeveel geld precies gereserveerd is voor snellere treinen is nog onduidelijk.

Er zijn vanuit Nederland al hogesnelheidsverbindingen naar Brussel, Parijs, Frankfurt en (vooralsnog in één richting nog met een overstap) Londen. De rechtstreekse reguliere trein naar Berlijn doet er nu nog zo’n 6,5 uur over, wat de concurrentie met vliegen moeilijk maakt.

Twee uur korter

Verschillende organisaties, waaronder de NS, ProRail en milieuorganisaties, pleiten al langer voor snellere treinverbindingen met het buitenland. NS-topman Roger van Boxtel noemde de huidige verbindingen tussen hoofdsteden begin dit jaar nog “gebrekkig”. In De Telegraaf zegt hij nu: “We doen het al goed naar Brussel, Parijs, Frankrijk en Londen. Met Berlijn moet dat vanaf 2020 ook lukken.”

De verbinding tussen Amsterdam en Berlijn zal al wel twintig minuten sneller kunnen worden als het niet meer nodig is om aan de grens van locomotief te wisselen. “We gaan twaalf gloednieuwe locomotieven leasen, die zowel over het Nederlandse als Duitse spoor mogen rijden met 200 kilometer per uur. We zijn in overleg met Deutsche Bahn en de beide overheden. Een complex proces dat we heel graag willen versnellen”, aldus Van Boxtel tegen De Telegraaf. Van Boxtel spreekt zijn hoop uit dat de reistijd op termijn met twee uur kan worden bekort.

Het is overigens maar de vraag of het spoor tussen Amsterdam en Hengelo geschikt is voor snelheden boven de 200 kilometer per uur. In Duitsland rijdt de trein nu deels al zo snel.