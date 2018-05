Dode en gewonde bij schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam zijn woensdagavond een dode en een gewonde gevallen. De schoten werden omstreeks 23.10 uur gelost aan de Krootstraat in stadsdeel Zuidoost.

De politie heeft een mogelijke verdachte opgepakt. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. De andere persoon die door een of meerdere kogels werd geraakt, kreeg reanimatie maar stierf desondanks.

Het is bij de politie nog niet bekend wat zich woendsagavond precies op de Krootstraat afspeelde. Recherche doet onderzoek. De omgeving van de locatie is afgezet. Forensisch onderzoek is er aan de gang.