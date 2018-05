De Joriskerk helpt Lily en Howick niet meer

In de Sint Joriskerk in Amersfoort zal zondag worden gebeden voor de Armeense kinderen Howick en Lily. Dat nog wel.

Maar mensen uit de kerk, van de Gereformeerde Bond, zullen niet meer de straat op gaan om te protesteren tegen de uitzetting die op maandag dreigt voor de kinderen. Er wordt geen geld ingezameld, dominee Willem Jan Dekker zal ook geen brieven sturen naar de staatssecretaris van asiel om een beroep te doen op zijn barmhartigheid of naar Tweede Kamerleden van christelijke partijen. Dat is allemaal voorbij.

In de werkkamer van zijn huis, in Amersfoort-Zuid, zegt Willem Jan Dekker dat daar in zijn kerk verdriet over is. „Er zijn mensen dag en nacht met dit gezin bezig geweest.”

De moeder van de kinderen, Armina, kwam al jaren in de Sint Joris. Ze zat ook in een gespreksgroep voor vrouwen, Howick en Lily, nu dertien en twaalf jaar, gingen naar de kinderclub. Toen in de zomer van 2017 hun uitzetting dreigde, kwam de kerk in actie, samen met de school van de kinderen. Niks hielp, in augustus werd Armina op het vliegtuig naar Armenië gezet. Alleen. Op de dag van de uitzetting logeerden Howick en Lily bij vrienden.

Armina kreeg elke maand geld – van een inzamelingsactie in de Sint Joris. Er was ook hulp voor haar geregeld in Jerevan. Maar nu moest ze, vonden haar vrienden uit de kerk, zelf iets gaan doen. „Wij vonden het niet goed dat zij zonder de kinderen was”, zegt Dekker, „en de kinderen zonder haar. Zij moest dáár met hen een bestaan opbouwen, vanaf nul. Wij zouden haar helpen”

En of Armina daar zelf iets aan kon doen of niet, in de kerk kregen ze het idee dat zíj zo’n nieuw bestaan helemaal niet voor ogen had. „Het vertrouwen tussen ons verdween”, zegt Dekker. Sinds het najaar heeft de Sint Joris geen contact meer met Armina. Ze heeft nu anderen die voor haar en de kinderen opkomen.

Dekker zegt dat hij teleurgesteld is. „Wij hebben haar niet blijvend kunnen helpen.”

Ik vraag of de kerk dat dan niet had kunnen doen zonder iets te vinden van haar keuzes. Zonder iets terug te verwachten?

Dekker aarzelt. Het was onbaatzuchtig bedoeld, zegt hij. En toch: „Als met onze hulp dingen worden gedaan die we voor onszelf niet kunnen verantwoorden, komt er een eind aan. Je kunt niet van ons vragen dat we een gezin uit elkaar drijven.”

De Sint Joriskerk helpt vaker gezinnen uit het azc, het pakte niet eerder uit zoals nu. „We hebben ervan geleerd”, zegt Dekker. Na de acties voor Armina in augustus meldde zich de zondag erna een man die ook hulp zocht. „Wij zeggen nu meteen: zie ons niet als je laatste strohalm.”

De man was niet meer teruggekomen.

