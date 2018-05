Migranten uit Centraal-Amerika die meereisden in de ‘Migrant Via Crucis caravan’ demonstreren op de stranden van de Mexicaanse deelstaat Baja California aan de grens tussen VS en Mexico. De ‘Migrant Via Crucis caravan’, ook wel ‘People without Borders’ genoemd, is een jaarlijkse ‘bedevaart’ die loopt van de grens tussen Guatemala en Mexico en die van de VS en Mexico.

Foto Guillermo Arias/AFP