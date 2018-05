Zelf aardappelen maken: gratis en veel lekkerder

Een van de mirakels uit de Bijbel staat bekend als de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Toen er op een kwade dag voor duizenden mensen niets te eten was dan vijf broden en twee vissen, bedacht Jezus er het volgende op: hij brak de broden doormidden en daarmee ging hij net zo lang door totdat alle honger was gestild. Er bleef zelfs nog brood over.

Een bekend verhaal. Veel minder bekend is dat ook gewone stervelingen dit wonder kunnen verrichten. Weliswaar niet met brood, maar met dat andere volksvoedsel: aardappelen.

Je stopt een aardappel in de grond en drie maanden later graaf je ’m weer op. En tot je verrassing heeft die aardappel gezelschap gekregen van een stuk of acht soortgenoten, die bovendien een flink stuk groter zijn.

Geen tuin? Koop dan een plastic kuip of een emmer op de bouwmarkt en vul ’m met tuinaarde

Het is nu poottijd, dus zoek eens naar overgebleven aardappels die al wat aan het spruiten zijn. Je kunt ook een zakje of kistje pootaardappelen kopen. Nu nog een stukje grond. Elke achter- of voortuin is geschikt, haal er desnoods een paar gewassen grindtegels voor weg, verwijder het zand en stort wat tuinaarde in het gat. Geen tuin? Koop dan een plastic kuip of een emmer op de bouwmarkt en vul ’m met tuinaarde. Stop er twee of drie aardappels in, zo’n vijf centimeter onder het oppervlak en aanschouw het wonder dat zich gaat voltrekken. Als de bladeren van de opkomende plant na een maand of drie verdorren, kun je de aardappels oogsten.

Ik heb deze week flink wat aardappels gepoot op het stukje land dat ik ergens heb liggen. Voor de variatie heb ik verschillende rassen onder de grond gestopt: vooral rattes en roseval. Ook een stuk of twintig zwaar uitgelopen vitelottes noirs, een dieppaars en heel smakelijk aardappeltje. Benieuwd of dat lukt. Ik zag ook nog een paar flink spruitende eigenheimers in het groentenmandje liggen, ook maar begraven. Niets lekkerder dan stamppot van eigen eigenheimers.

Aardappelen uit de winkel worden hun hele leven blootgesteld aan zware bestrijdingsmiddelen en kunstmestkuren, maar dat is het groene voordeel van de amateurteler: hij weet niet eens waar je die middelen kunt kopen. Zijn aardappelen hoeven ook niet in dieseltrucks van hot naar her vervoerd te worden. Het enige waaraan hij moet denken, is dat hij elk jaar een ander stukje grond opzoekt, ter voorkoming van aardappelziekte. Verder moet de amateur er rekening mee houden dat zijn aardappelen grilliger gevormd zijn dan die uit de winkel. Maar ze zijn gratis! En veel lekkerder!