Atletico Madrid via Arsenal naar finale Europa League

Atletico Madrid heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Europa League. De Spaanse ploeg versloeg thuis Arsenal met 1-0. Bij Red Bull Salzburg tegen Olympique Marseille wordt verlengd.

Atletico speelde vorige week met 1-1 gelijk in Londen en had aan een simpele overwinning genoeg om door te gaan naar de finale. Dat gebeurde ook. Arsenal drong wel wat aan in de eerste helft maar het was de ploeg van Diego Simeone die als eerste wist te scoren. Diep in de blessuretijd van de eerste helft schoot Diego Costa de 1-0 binnen. Arsenal wist in de tweede helft nauwelijks kansen te creëren en de Spaanse ploeg kon de wedstrijd daardoor rustig uitspelen.

In de andere wedstrijd leek Olympique Marseille na een 2-0 overwinning in de heenwedstrijd al met één been in de finale te staan. Red Bull Salzburg speelde donderdag echter een goede wedstrijd en wist de achterstand via Amadou Haidara en een eigen doelpunt van Marseille-speler Bouna Sarr ongedaan te maken. Bij die wedstrijd begon om elf uur donderdagavond de verlenging.