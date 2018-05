Aandeel Spotify keldert na bekendmaking cijfers

Spotify is donderdag hard onderuit gegaan op de beurs in New York. Bij het openen van de handel verloor het aandeel van de muziekstreamingdienst circa 9 procent van zijn waarde. Dat gebeurde een dag nadat Spotify voor het eerst na zijn beursgang vorige maand zijn kwartaalcijfers bekendmaakte.

Het aandeel van Spotify was om half vier Nederlandse tijd zo’n 153 dollar (128 euro) waard. Daarmee is de koers ongeveer terug op het niveau waar ze zat bij de entree van het Zweedse bedrijf op de beurs. Voorafgaand aan de bekendmaking van de resultaten in de eerste drie maanden van 2018 piekte het Spotify-aandeel nog op 170 dollar.

Beursanalisten vermoeden volgens persbureau Reuters dat beleggers niet tevreden zijn met de opbrengst per gebruiker die Spotify wist te realiseren. Dat bedrag lag in het eerste kwartaal op 4,72 euro, terwijl het eind 2015 nog bijna 7 euro was. Oorzaak daarvan zouden de kortingen zijn die Spotify uitdeelt aan studenten en gezinnen, en de verlengde duur van gratis proefabonnementen.

‘Beleggers hoopten op meer’

In totaal realiseerde Spotify een omzet van 1,14 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder. “Dat komt vrijwel precies overeen met de verwachtingen”, zegt beursanalist James Cordwell tegen Reuters. “Maar de reactie van de markt laat duidelijk zien dat beleggers op meer hadden gehoopt.”

Belangrijk voor de waarde van Spotify is het aantal gebruikers. Dat waren er in het eerste kwartaal 170 miljoen, bijna 40 miljoen meer dan in dezelfde periode in 2017. 75 miljoen Spotify-luisteraars hadden een betaald abonnement, een toename in een jaar tijd van ongeveer de helft. Concurrent Apple Music heeft 40 miljoen betaalde gebruikers.

Spotify draaide in het eerste kwartaal een verlies van 169 miljoen euro, tegenover 173 miljoen euro vorig jaar. De muziekdienst heeft nog nooit winst gemaakt. Vorig jaar verloor het bedrijf bijvoorbeeld 1,2 miljard euro, op een omzet van 4 miljard.

Het beursdebuut van Spotify vorige maand was opmerkelijk. De muziekdienst koos niet zoals gebruikelijk voor een beursgang begeleid door zakenbanken. In plaats daarvan Spotify het simpelweg zijn bestaande aandelen registreren bij de beurs in New York. Dat was goedkoper, maar zorgde wel voor onduidelijkheid over de introductiekoers. Bij een begeleide beursgang stellen de zakenbanken die vast aan de hand van onderzoek, terwijl de waarde van Spotify gaandeweg door de markt wordt bepaald.