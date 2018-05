Wijnaldum helpt Liverpool aan finaleplaats

Elf jaar na de 2-1 nederlaag tegen AC Milan keert Liverpool FC terug in de finale van de Champions League. Met dank aan eerst een sensationele 5-2 thuiszege op AS Roma en woensdagavond aan een 4-2 nederlaag op Italiaanse bodem.

De Liverpool-fans gloeien weer van trots, evenals Georginio Wijnaldum, naast Virgil van Dijk het Nederlandse smaldeel in de spelersgroep. Het wordt in zijn eerste Champions-Leaguejaar zijn eerste Champions-Leaguefinale.

Zo werd de wedstrijd in Stadio Olimpico overgoten met een Nederlands sausje, want naast het solide verdedigend werk van Van Dijk, maakte Wijnaldum zijn eerste doelpunt in de Champions League. Hij kopte Liverpool in de 25ste minuut naar een 2-1 voorsprong, nadat Mané de score had geopend en James Milner ongelukkigerwijs met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker van AS Roma had gezorgd. De treffer van Wijnaldum bracht de rust terug bij Liverpool, dat de wedstrijd – ondanks de gelijkmaker van de Bosniër Edin Dzeko – professioneel uitspeelde.

Gestaag groeit de internationale reputatie van Wijnaldum, die alleen bij het Nederlands elftal een succesje opsnoof. In 2014 was Oranje net niet goed genoeg voor een finaleplaats op het WK in Brazilië, maar de derde plaats dankzij een 3-0 zege op het thuisland – met een doelpunt van Wijnaldum – positioneerde de sierlijke middenvelder in de positie van een mondiaal gerespecteerde voetballer.

Achterkamerniveau

Eindelijk, op 27-jarige leeftijd, na een clubcarrière van elf jaar, krijgt Wijnaldum opnieuw de gelegenheid bovenmodale faam te verwerven. De speler die als zestienjarige de jongste debutant ooit bij Feyenoord werd, heeft tot dit seizoen bij Liverpool slechts op Europees achterkamerniveau gespeeld. Bij Feyenoord en PSV reikte Wijnaldum nooit hoger dan de Europa League, om maar te zwijgen van zijn jaar bij Newcastle United, dat eindigde in degradatie uit de Premier League.

Het moest er ooit van komen, want Wijnaldum gold elf jaar geleden als ‘de nieuwe Ruud Gullit’, een speler die het stokje van de generatie Van Persie-Sneijder-Van der Vaart zou overnemen. De Rotterdamse jongen, als voetballer gekneed bij Sparta, gevormd bij Feyenoord en tot wasdom gekomen bij PSV heeft, buiten het WK in 2014, nooit uitgeblonken in het Nederlands elftal. Sterker veel Oranje-fans zien hem als synoniem voor de magere prestaties van de laatste vier jaar. Wijnaldums tragiek is dat hij door de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk werd gepasseerd voor zowel het WK in 2010 als het EK in 2012 en Nederland zich na het succesvolle WK van 2014 niet meer kwalificeerde voor grote toernooien.

De voetballer Wijnaldum snakt in clubverband naar een internationaal podium, een niveau dat past bij zijn kaliber. Met dank aan Jürgen Klopp, die zijn kwaliteiten herkende bij het gedegradeerde Newcastle United en de middenvelder voor zo’n 30 miljoen euro naar Liverpool haalde. De scepsis bij de supporters over die transfer was aanvankelijk groot. Zij zagen in Wijnaldum geen toegevoegde waarde en zeker niet de speler die de club zou laten terugkeren naar de top van Engeland en Europa. Gaandeweg veranderde die twijfel in waardering op Anfield Road.

Komend seizoen concurrentie

Maar toch, de terughoudendheid is nooit helemaal verdwenen. Wijnaldum speelt veel, maar niet altijd. Klopp kan variëren met zijn middenveld en dat gaat soms ten koste van de Nederlander, die komend seizoen ook nog eens concurrentie krijgt van Naby Keita, de speler uit Guinea die overkomt van RB Leipzig.

Waar Wijnaldum bij zowel Feyenoord, PSV als Newcastle United als dwingende, veel scorende middenvelder speelde, heeft hij bij Liverpool vooral een dienende rol. Dat gaat hem goed af, maar om nu te zeggen dat daar zijn grote kwaliteiten liggen, niet echt. Wijnaldum is van nature meer creator dan ontregelaar. Maar bij Liverpool moet hij vooral in dienst spelen van de uiterst creatieve voorhoede met Sadio Mané, Roberto Firmino en vooral Mohamed Salah.

Wijnaldum schikt zich in die rol, omdat hij een warm, bescheiden karakter heeft. Hij is allerminst een baasje, geen speler die een vooraanstaande positie opeist. Wijnaldum wil op het veld zijn status afdwingen. Maar dan moet hij wel de positie krijgen die het best bij hem past. Zoals onlangs in de derby tegen Everton, waar Klopp hem nadrukkelijk de rol van spelverdeler had toebedeeld. Wijnaldum was in zijn element en had een percentage van 95 procent geslaagde passes. De Engelse pers schreef lyrisch over zijn optreden. Ook trainer Klopp had na die wedstrijd louter lovende woorden, maar in de Champions-Leaguewedstrijden tegen Manchester City dwong hij Wijnaldum terug in zijn oude rol, omdat aanvoerder Jordan Henderson na een schorsing in het elftal was teruggekeerd.

In de eerste halve-finalewedstrijd tegen AS Rome bleef Wijnaldum zelfs op de bank, om al na een kwartier terug te keren nadat Alex Oxlade-Chamberlain geblesseerd was uitgevallen. Hij inspireerde het aarzelend begonnen Liverpool tot steeds dwingender voetbal, met een pontificale 5-2 overwinning tot resultaat. Om woensdagavond in Rome, afwisselend dwingend en controlerend, opnieuw een sleutelrol te vervullen.